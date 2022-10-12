https://uz.sputniknews.ru/20221012/v-ramkax-proekta-yashil-makon-vysadili-bolee-126-mln-sajentsev-29059806.html

В рамках проекта "Яшил макон" высадили более 126 млн саженцев

В рамках проекта "Яшил макон" высадили более 126 млн саженцев

Госкомэкологии отчитался о результатах своей работы за 9 месяцев текущего года. 12.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-12T14:35+0500

2022-10-12T14:35+0500

2022-10-12T14:35+0500

общество

госкомэкологии

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Представители Государственного комитета по экологии и охране окружающей среди на пресс-конференции в АИМК подвели итоги своей работы за 9 месяцев.В частности, комитет принял от граждан 5 806 заявок на вырубку, пересадку и обрезку 358,9 тысяч деревьев и кустарников. При этом комитет запретил вырубку около 307 тысяч деревьев.В рамках общенационального проекта "Яшил макон" во всех регионах страны высадили 126,4 млн саженцев деревьев.За 9 месяцев специалисты природоохранных ведомств выявили 5 994 случая браконьерства, при этом виновные заплатили штрафы в размере 8,2 млрд. сумов.Лабораторные исследования, проведенные специалистами Госкомэкологии, показали, что из общего объёма выбросов в атмосферу 1,295 млн. тонн (или 58,8%) приходится на долю транспортных средств, 909 тысяч тонн (41,2%) – на промышленные предприятия.Для улучшения качества мониторинга на 42 производственных и промышленных предприятиях отремонтировали и заменили на новые 165 пылегазоулавливающих устройств.Кроме того, в Узбекистане начала действовать биллинговая система управления счетами абонентов и система онлайн-платежей Ecopay. По оценкам экспертов, что в результате интеграции единой электронной системы учета обязательных платежей за отходы и системы учета электроэнергии по Ташкенту количество абонентов увеличится до 400 тысяч, а план по выручке увеличится на 1,6 млрд сумов.

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