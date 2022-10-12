https://uz.sputniknews.ru/20221012/voennye-sng-narastyat-intensivnost-sovmestnyx-ucheniy-29070295.html

Военные СНГ нарастят интенсивность совместных учений

Военные СНГ нарастят интенсивность совместных учений

В ходе заседания участники одобрили основные подходы к проведению совместных учений с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО "Боевое содружество-2023".

2022-10-12T19:14+0500

2022-10-12T19:14+0500

2022-10-12T19:14+0500

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Военные ведомства стран Содружества Независимых Государств планируют повысить интенсивность совместных предприятий Вооруженных сил в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.Это следует из утвержденного Комитетом начальников штабов Вооруженных сил СНГ планом мероприятий многостороннего военного сотрудничества на следующий год.Участники заседания также одобрили основные подходы к проведению совместных учений с боевой стрельбой войск объединенной системы ПВО "Боевое содружество-2023".Известно, что заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ прошло в среду в Баку. В нем приняли участие военные делегации России, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и секретариата СМО СНГ.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

военные снг нарастят решили нарастить интенсивность совместных учений в ходе заседания участники одобрили основные подходы к проведению совместных учений с боевой стрельбой войск объединенной системы пво боевое содружество 2023