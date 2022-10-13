https://uz.sputniknews.ru/20221013/eto-yagoda-zamedlyaet-rost-rakovyx-opuxoley-27276904.html
Это ягода замедляет рост раковых опухолей
Это ягода замедляет рост раковых опухолей
Ученые назвали ягоду, которая поможет в борьбе с ростом раковых клеток.
2022-10-13T22:00+0500
2022-10-13T22:00+0500
2022-10-13T22:27+0500
это интересно
рак
опухоль
ученые
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В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nutrition and Cancer, специалисты выявили, что черноплодная рябина эффективно снижает риск развития колоректального рака, пишет РИА Новости. Пятьдесят миллиграммов ее экстракта способны снизить рост клеток опухоли кишечника на 60% через сутки после приема.Такой эффект объясняется содержащимися в ягодах антиоксидантами, которые позволяют снизить риск развития некоторых онкологических заболеваний. Экстракт черноплодной рябины также способствует снижению окислительного стресса, который является одной из причин развития рака груди.Также у ученых есть доказательства того, что местное применение экстракта этой ягоды способно замедлять течение рака кожи. Этот вопрос изучается специалистами более подробно.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
какая ягода замедляет рост раковая опухоль ученые клетки назван способ
какая ягода замедляет рост раковая опухоль ученые клетки назван способ
Это ягода замедляет рост раковых опухолей
22:00 13.10.2022 (обновлено: 22:27 13.10.2022)
Ученые назвали ягоду, которая поможет в борьбе с ростом раковых клеток.
В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nutrition and Cancer, специалисты выявили, что черноплодная рябина эффективно снижает риск развития колоректального рака, пишет РИА Новости
.
Пятьдесят миллиграммов ее экстракта способны снизить рост клеток опухоли кишечника на 60% через сутки после приема.
Такой эффект объясняется содержащимися в ягодах антиоксидантами, которые позволяют снизить риск развития некоторых онкологических заболеваний.
Экстракт черноплодной рябины также способствует снижению окислительного стресса, который является одной из причин развития рака груди.
Также у ученых есть доказательства того, что местное применение экстракта этой ягоды способно замедлять течение рака кожи. Этот вопрос изучается специалистами более подробно.