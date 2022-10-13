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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20221013/eto-yagoda-zamedlyaet-rost-rakovyx-opuxoley-27276904.html
Это ягода замедляет рост раковых опухолей
Это ягода замедляет рост раковых опухолей
Ученые назвали ягоду, которая поможет в борьбе с ростом раковых клеток.
2022-10-13T22:00+0500
2022-10-13T22:27+0500
это интересно
рак
опухоль
ученые
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В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nutrition and Cancer, специалисты выявили, что черноплодная рябина эффективно снижает риск развития колоректального рака, пишет РИА Новости. Пятьдесят миллиграммов ее экстракта способны снизить рост клеток опухоли кишечника на 60% через сутки после приема.Такой эффект объясняется содержащимися в ягодах антиоксидантами, которые позволяют снизить риск развития некоторых онкологических заболеваний. Экстракт черноплодной рябины также способствует снижению окислительного стресса, который является одной из причин развития рака груди.Также у ученых есть доказательства того, что местное применение экстракта этой ягоды способно замедлять течение рака кожи. Этот вопрос изучается специалистами более подробно.
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какая ягода замедляет рост раковая опухоль ученые клетки назван способ
какая ягода замедляет рост раковая опухоль ученые клетки назван способ

Это ягода замедляет рост раковых опухолей

22:00 13.10.2022 (обновлено: 22:27 13.10.2022)
© Sputnik / Алексей КуденкоЯгоды
Ягоды - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Ученые назвали ягоду, которая поможет в борьбе с ростом раковых клеток.
В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nutrition and Cancer, специалисты выявили, что черноплодная рябина эффективно снижает риск развития колоректального рака, пишет РИА Новости.
Пятьдесят миллиграммов ее экстракта способны снизить рост клеток опухоли кишечника на 60% через сутки после приема.
Такой эффект объясняется содержащимися в ягодах антиоксидантами, которые позволяют снизить риск развития некоторых онкологических заболеваний.
Экстракт черноплодной рябины также способствует снижению окислительного стресса, который является одной из причин развития рака груди.
Также у ученых есть доказательства того, что местное применение экстракта этой ягоды способно замедлять течение рака кожи. Этот вопрос изучается специалистами более подробно.
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