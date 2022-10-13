https://uz.sputniknews.ru/20221013/evseev-rossiya-ne-planiruet-nanosit-yadernyy-udar-po-ukraine---video-29113451.html

Евсеев: Россия не планирует наносить ядерный удар по Украине - видео

Евсеев: Россия не планирует наносить ядерный удар по Украине - видео

Большую угрозу ядерной катастрофы рождают действия Украины, например, обстрелы ЗАЭС, рассказал эксперт Владимир Евсеев.

2022-10-13T21:33+0500

2022-10-13T21:33+0500

2022-10-13T21:33+0500

видео

украина

сша

россия

ядерное оружие

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Заявления Запада о возможном ядерном ударе России по Украине бессмысленны. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев."Никакой потребности в применении тактического ядерного оружия нет. Россия собирается решать свои задачи на Украине обычными средствами поражения. В отличие от Украины", - считает эксперт.Он считает, что по-настоящему к ядерной катастрофе могут привести действия Украины, например обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ. Об этом, а также о неудавшейся диверсии на газопроводе "Турецкий поток" смотрите в нашем видео.

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видео украина россия сша ядерный удар ядерный терроризм заэс военный эксперт заведующий отделом евразийской интеграции и развития шос института стран снг владимир евсеев