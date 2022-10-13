https://uz.sputniknews.ru/20221013/gosdolya-v-uzcard-byla-prodana-za-2101-mlrd-sumov--podrobnosti-29094017.html
Госдоля в Uzcard была продана за 210,1 млрд сумов – подробности
Госдоля в Uzcard была продана за 210,1 млрд сумов – подробности
К кому перешли 75% госдоли компании Uzcard - читайте в нашем материале.
2022-10-13T15:14+0500
2022-10-13T15:14+0500
2022-10-13T15:14+0500
экономика
uzcard
компания
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Государственная доля в Едином общереспубликанском процессинговом центре (Uzcard) была продана за 210,1 млрд сумов. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана.Известно, что соответствии со статьей 20 Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" остальные участники Общества и само Общество были письменно уведомлены Агентством по управлению государственными активами о том, что они могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли государства в размере 75 % в уставном капитале Общества.Таким образом, 75% госдоли перешли к остальным четырем совладельцам компании - Мансуру Усманову, Камрону Акбарову, Тимуру Азадову и Обиду Агзамходжаеву. На каждого из них пришлось по 18,75%. Ранее до сделки суммарно они владели 25%. Госдоля была продана по стоимости, оцененной независимой оценочной организацией Real Excellent Valuation, которую привлекли АУГА.Поступившие в приватизационный фонд Агентства по управлению государственными активами средства в размере 210,1 млрд сумов распределены в установленном законодательстве порядке.
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госдоля в uzcard была продана за 210 1 млрд сумов подробности к кому перешли 75% госдоли компании uzcard кто купил
госдоля в uzcard была продана за 210 1 млрд сумов подробности к кому перешли 75% госдоли компании uzcard кто купил
Госдоля в Uzcard была продана за 210,1 млрд сумов – подробности
К кому перешли 75% госдоли компании Uzcard - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Государственная доля в Едином общереспубликанском процессинговом центре (Uzcard) была продана за 210,1 млрд сумов. Об этом сообщает
пресс-служба Агентства по управлению государственными активами (АУГА) Узбекистана.
Известно, что соответствии со статьей 20 Закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" остальные участники Общества и само Общество были письменно уведомлены Агентством по управлению государственными активами о том, что они могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли государства в размере 75 % в уставном капитале Общества.
Таким образом, 75% госдоли перешли к остальным четырем совладельцам компании - Мансуру Усманову, Камрону Акбарову, Тимуру Азадову и Обиду Агзамходжаеву. На каждого из них пришлось по 18,75%. Ранее до сделки суммарно они владели 25%. Госдоля была продана по стоимости, оцененной независимой оценочной организацией Real Excellent Valuation, которую привлекли АУГА.
Поступившие в приватизационный фонд Агентства по управлению государственными активами средства в размере 210,1 млрд сумов распределены в установленном законодательстве порядке.