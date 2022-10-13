https://uz.sputniknews.ru/20221013/kazaxstanskiy-diplomat-kayrat-sarybay-stal-gensekom-svmda-29106624.html
Казахстанский дипломат Кайрат Сарыбай стал генсеком СВМДА
Казахстанский дипломат Кайрат Сарыбай стал генсеком СВМДА
Казахстанский дипломат стал первым генсеком Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
2022-10-13T18:05+0500
2022-10-13T18:05+0500
2022-10-13T18:05+0500
политика
генеральный секретарь
азия
казахстан
дипломат
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Казахстанский дипломат Кайрат Сарыбай назначен первым генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).В четверг в рамках саммита в столице Казахстана было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА. Участники саммита единогласно одобрили данное заявление.Ранее Сарыбай занимал пост исполнительного директора секретариата СВМДА. В соответствии с принятым в четверг решением эта должность переименована в генерального секретаря.Так, по словам генсека совещания, очередной саммит СВМДА состоится в 2026 году.Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 28 государств региона. Девять стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.
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казахстанский дипломат кайрат сарыбай стал генсеком свмда казахстанский дипломат стал первым генсеком совещания по взаимодействию и мерам доверия в азии биография
казахстанский дипломат кайрат сарыбай стал генсеком свмда казахстанский дипломат стал первым генсеком совещания по взаимодействию и мерам доверия в азии биография
Казахстанский дипломат Кайрат Сарыбай стал генсеком СВМДА
Казахстанский дипломат стал первым генсеком Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Казахстанский дипломат Кайрат Сарыбай назначен
первым генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
В четверг в рамках саммита в столице Казахстана было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА. Участники саммита единогласно одобрили данное заявление.
Ранее Сарыбай занимал пост исполнительного директора секретариата СВМДА. В соответствии с принятым в четверг решением эта должность переименована в генерального секретаря.
Так, по словам генсека совещания, очередной саммит СВМДА состоится в 2026 году.
"В 2024 году пройдет министерская встреча, соответственно, в 2026 году пройдет очередной саммит", - сообщил он.
Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 28 государств региона. Девять стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.
Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.