https://uz.sputniknews.ru/20221013/kto-gde-kogda--fsb-raskryla-delo-o-terakte-na-krymskom-mostu--29078431.html

"Кто, где, когда?" — ФСБ раскрыла дело о теракте на Крымском мосту

"Кто, где, когда?" — ФСБ раскрыла дело о теракте на Крымском мосту

Как взрывное устройство доставили на Крымский мост - смотрите в инфографике Sputnik.

2022-10-13T12:57+0500

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инфографика

фсб россии

крымский мост

теракт

взрыв

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Для диверсии против российской инфраструктуры украинская разведка организовала целую преступную сеть в ближнем зарубежье. Из 12 сообщников 8 уже задержали.

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кто где когда фсб раскрыла дело о теракте на крымском мосту как взрывное устройство доставили на крымский мост смотрите в инфографике sputnik