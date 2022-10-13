"Кто, где, когда?" — ФСБ раскрыла дело о теракте на Крымском мосту
Как взрывное устройство доставили на Крымский мост - смотрите в инфографике Sputnik.
Для диверсии против российской инфраструктуры украинская разведка организовала целую преступную сеть в ближнем зарубежье. Из 12 сообщников 8 уже задержали.
Взрывное устройство, замаскированное под строительную пленку, отправили из порта Одессы по контракту между украинским автоперевозчиком ТANS LOGISTIC и морским перевозчиком SIA "BALTEX SA", зарегистрированным в СЭЗ болгарского г. Русе.
При помощи граждан Армении, Грузии и Украины груз переправили в порт Поти, растаможили в Ереване и повезли в Россию через ПП "Верхний Ларс".
По дороге грузовику, везшему взрывчатку, несколько раз меняли документы об отправителе, а итоговым получателем указали несуществующую фирму в Крыму.
Организацией теракта занимался лично глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.