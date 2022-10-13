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https://uz.sputniknews.ru/20221013/mirziyoev-i-sharif-obsudili-proekt-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-29105239.html
Мирзиёев и Шариф обсудили проект Трансафганской железной дороги
Мирзиёев и Шариф обсудили проект Трансафганской железной дороги
Какие вопросы обсудил президент Узбекистана с премьер-министром Пакистана в Астане - читайте в нашем материале.
2022-10-13T17:03+0500
2022-10-13T17:05+0500
политика
шавкат мирзиёев
трансафганская железная дорога
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества между двумя странами в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.Мирзиёев и Шариф выступили за эффективное использование возможностей взаимовуыгодного сотрудничества в различных сферах: торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной.Также глава Узбекистана и премьер-министр Пакистана обсудили перспективы реализации стратегического проекта строительства железной дороги “Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар”.
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мирзиёев и шариф обсудили проект трансафганской железной дороги какие вопросы обсудил президент узбекистана с премьер-министром пакистана в астане
мирзиёев и шариф обсудили проект трансафганской железной дороги какие вопросы обсудил президент узбекистана с премьер-министром пакистана в астане

Мирзиёев и Шариф обсудили проект Трансафганской железной дороги

17:03 13.10.2022 (обновлено: 17:05 13.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Какие вопросы обсудил президент Узбекистана с премьер-министром Пакистана в Астане - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества между двумя странами в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев и Шариф выступили за эффективное использование возможностей взаимовуыгодного сотрудничества в различных сферах: торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также глава Узбекистана и премьер-министр Пакистана обсудили перспективы реализации стратегического проекта строительства железной дороги “Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар”.
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