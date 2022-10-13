Мирзиёев и Шариф обсудили проект Трансафганской железной дороги
17:03 13.10.2022 (обновлено: 17:05 13.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
Какие вопросы обсудил президент Узбекистана с премьер-министром Пакистана в Астане - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества между двумя странами в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
Мирзиёев и Шариф выступили за эффективное использование возможностей взаимовуыгодного сотрудничества в различных сферах: торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с Премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом.
Также глава Узбекистана и премьер-министр Пакистана обсудили перспективы реализации стратегического проекта строительства железной дороги “Термез - Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар”.