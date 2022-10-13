https://uz.sputniknews.ru/20221013/mirziyoev-pribyl-na-sammit-svmda-29083193.html
Мирзиёев прибыл на саммит СВМДА в Астане – видео
Мирзиёев прибыл на саммит СВМДА в Астане – видео
В четверг в столице Казахстана стартовал саммит СВМДА.
2022-10-13T09:36+0500
2022-10-13T09:36+0500
2022-10-13T10:18+0500
политика
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саммит
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл на VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в четверг в Астане стартовал VI саммит СВМДА. Перед началом саммита лидеры государств приняли участие в церемонии фотографирования.Саммит открыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, затем участников поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. В основной части пленарного заседания запланировано 14 выступлений, государств-участников и наблюдателей.Также известно, что в саммите принимает участие делегация ШОС во главе с заместителем секретаря Организации Григорием Логвиновым.Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.
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мирзиёев прибыл на саммит свмда в астане в четверг в столице казахстана стартовал саммит свмда
мирзиёев прибыл на саммит свмда в астане в четверг в столице казахстана стартовал саммит свмда
Мирзиёев прибыл на саммит СВМДА в Астане – видео
09:36 13.10.2022 (обновлено: 10:18 13.10.2022)
В четверг в столице Казахстана стартовал саммит СВМДА.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл на VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Так, в четверг в Астане стартовал VI саммит СВМДА. Перед началом саммита лидеры государств приняли участие в церемонии фотографирования.
Саммит открыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, затем участников поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. В основной части пленарного заседания запланировано 14 выступлений, государств-участников и наблюдателей.
Также известно, что в саммите принимает участие делегация ШОС во главе с заместителем секретаря Организации Григорием Логвиновым.
Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.
Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.