Мирзиёев выступил на саммите СВМДА в Астане – подробности
11:13 13.10.2022 (обновлено: 11:31 13.10.2022)
© PulatovVI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
© Pulatov
Самое главное из выступление узбекистанского лидера на саммите СВМДА в Астане - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в четверг в Астане.
В ходе выступления он отметил, что необходимо выработать общие, скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана. Мирзиёев предложил рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной Ассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон.
Глава Узбекистана рассказал о широкой экспансии радикальных идей среди молодежи и призвал президентов наладить сотрудничество в рамках СВМДА для решения этой проблемы.
"Мы всё больше сталкиваемся с широкой экспансией радикальных идей. Используя новые методы пропаганды и идеологического воздействия, деструктивные силы активно вовлекают молодёжь в экстремистские организации. В этой связи нам нужно (в рамках СВМДА - Sputnik) наладить системное сотрудничество, чтобы уберечь нашу молодёжь от радикализма, направить её энергию на созидательный путь", - подчеркнул он.
Кроме этого, узбекистанский лидер выступил с инициативой запустить новый формат — Диалог поколений, который будет содействовать лучшему взаимопониманию между людьми разного возраста, совместному поиску решений наиболее актуальных проблем молодёжи.
"Как сопредседатели Молодёжного совета Совещания предлагаем в апреле 2023 года в Самарканде в рамках Форума молодёжных лидеров провести встречу в новом формате "Диалог поколений". Этот формат призван содействовать лучшему взаимопониманию между людьми разного возраста, совместному поиску решений наиболее актуальных проблем молодёжи", — отметил глава Узбекистана.
По словам Мирзиёева, молодые люди должны поверить в себя, почувствовать сопричастность к формированию справедливого будущего, иметь возможность реализовать свой потенциал и надежды.
Также президент заявил, что "ключевым вопросом повестки сегодняшней встречи является адаптация наших экономик к нарастающим негативным последствиям глобального кризиса". По его заявлению, важно:
не допускать усиления протекционизма, а также ввода новых ограничений, которые дестабилизируют глобальные рынки;
усиливать взаимосвязанность в Азиатском регионе, прежде всего за счёт создания производственно-логистических цепочек и транспортных коридоров, эффективно соединяющих Центральную Азию с Южной и Восточной Азией, а также Ближним Востоком.
Помимо прочего, Мирзиёев особо выделил, что продвижение экономики как основы для перехода на новый этап глобальной промышленной революции послужит преодолению вызовов устойчивого развития.
"Считаем целесообразным более полно задействовать потенциал трансфера инноваций, активно стимулировать цифровизацию, развитие "облачных" технологий, искусственного интеллекта, Интернета вещей", - сказал он.
Также в ходе своего выступления Мирзиёев предложил обсудить вопросы продовольственной безопасности на Международной конференции под эгидой ФАО, которая пройдёт в Узбекистане в следующем году.
"По оценкам Всемирной продовольственной организации, около половины населения планеты, страдающего от голода, проживает именно в Азии. При этом именно эти страны являются ведущими мировыми производителями продовольствия. В этой связи сегодня особенно необходимы новые подходы в таких направлениях, как:
- формирование устойчивых схем производства продовольствия и оптимальных цепочек его доставки;
- гармонизация технических регламентов для роста внутрирегиональной торговли;
- создание целостной системы мониторинга продовольственной безопасности в Азии", - подчеркнул президент.
Глава республики выразил уверенность, что "эффективно преодолевать современные вызовы возможно только путём диалога, учёта интересов друг друга и соблюдения общепризнанных норм международного права".
Мирзиёев также поддержал намерение Казахстана продолжить председательство в СВМДА до 2024 года.
Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.
Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.