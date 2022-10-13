https://uz.sputniknews.ru/20221013/mirziyoev-vystupil-na-sammite-svmda-v-astane--podrobnosti-29087512.html

Мирзиёев выступил на саммите СВМДА в Астане – подробности

Мирзиёев выступил на саммите СВМДА в Астане – подробности

Самое главное из выступление узбекистанского лидера на саммите СВМДА в Астане - в нашем материале.

2022-10-13T11:13+0500

2022-10-13T11:13+0500

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политика

шавкат мирзиёев

саммит

астана

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в четверг в Астане.В ходе выступления он отметил, что необходимо выработать общие, скоординированные подходы к взаимодействию с временным правительством Афганистана. Мирзиёев предложил рассмотреть возможность совместного обращения стран Азии к Генеральной Ассамблее ООН с инициативой о формировании международной переговорной группы высокого уровня для подготовки и согласования с властями Афганистана алгоритма поэтапного выполнения обязательств сторон.Глава Узбекистана рассказал о широкой экспансии радикальных идей среди молодежи и призвал президентов наладить сотрудничество в рамках СВМДА для решения этой проблемы.Кроме этого, узбекистанский лидер выступил с инициативой запустить новый формат — Диалог поколений, который будет содействовать лучшему взаимопониманию между людьми разного возраста, совместному поиску решений наиболее актуальных проблем молодёжи.По словам Мирзиёева, молодые люди должны поверить в себя, почувствовать сопричастность к формированию справедливого будущего, иметь возможность реализовать свой потенциал и надежды.Также президент заявил, что "ключевым вопросом повестки сегодняшней встречи является адаптация наших экономик к нарастающим негативным последствиям глобального кризиса". По его заявлению, важно:Помимо прочего, Мирзиёев особо выделил, что продвижение экономики как основы для перехода на новый этап глобальной промышленной революции послужит преодолению вызовов устойчивого развития.Также в ходе своего выступления Мирзиёев предложил обсудить вопросы продовольственной безопасности на Международной конференции под эгидой ФАО, которая пройдёт в Узбекистане в следующем году.Глава республики выразил уверенность, что "эффективно преодолевать современные вызовы возможно только путём диалога, учёта интересов друг друга и соблюдения общепризнанных норм международного права".Мирзиёев также поддержал намерение Казахстана продолжить председательство в СВМДА до 2024 года.Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.

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