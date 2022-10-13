https://uz.sputniknews.ru/20221013/putin-vystupil-na-svmda-v-astane--glavnoe-29086185.html

Путин выступил на СВМДА в Астане — главное

Путин выступил на СВМДА в Астане — главное

Саммит СВМДА в четверг стартовал в столице Казахстана.

2022-10-13T11:07+0500

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политика

владимир путин

астана

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил в четверг на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в столице Казахстана.Главное из выступления российского лидера на саммите СВМДА:Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.

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путин выступил на свмда в астане главное саммит свмда в четверг стартовал в столице казахстана что сказал путин в астане