https://uz.sputniknews.ru/20221013/putin-vystupil-na-svmda-v-astane--glavnoe-29086185.html
Путин выступил на СВМДА в Астане — главное
Путин выступил на СВМДА в Астане — главное
Саммит СВМДА в четверг стартовал в столице Казахстана.
2022-10-13T11:07+0500
2022-10-13T11:07+0500
2022-10-13T11:37+0500
политика
владимир путин
астана
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил в четверг на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в столице Казахстана.Главное из выступления российского лидера на саммите СВМДА:Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.
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путин выступил на свмда в астане главное саммит свмда в четверг стартовал в столице казахстана что сказал путин в астане
путин выступил на свмда в астане главное саммит свмда в четверг стартовал в столице казахстана что сказал путин в астане
Путин выступил на СВМДА в Астане — главное
11:07 13.10.2022 (обновлено: 11:37 13.10.2022)
Саммит СВМДА в четверг стартовал в столице Казахстана.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил в четверг на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в столице Казахстана.
Главное из выступления российского лидера на саммите СВМДА:
Азия, где крепнут новые центры силы, играет большую роль в переходе к многополярному миропорядку;
РФ делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности;
существует реальная угроза голода и масштабных потрясений на фоне волатильности цен на энергоносители и продовольствие в мире;
необходимо устранить все барьеры для цепочек поставок в мире;
Россия выступает за пересмотр принципов работы мировой финансовой системы. Нынешняя мировая финансовая система позволяла "золотому миллиарду" на планете жить за чужой счет;
необходимо разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за многие годы.
Напомним: СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.
Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.