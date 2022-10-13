https://uz.sputniknews.ru/20221013/rossiyskaya-energeticheskaya-nedelya-kakoe-buduschee-prorochat-rossiyskoy-energetike-29079793.html

Российская энергетическая неделя: какое будущее пророчат российской энергетике?

Российская энергетическая неделя: какое будущее пророчат российской энергетике?

Что такое технологический суверенитет, какие новые инициативы есть у России на газовом рынке, а также каким видится будущее развитие нефтяной и угольной отраслей? Самое интересное с первого дня РЭН-2022 – в материале Sputnik.

2022-10-13T14:06+0500

2022-10-13T14:06+0500

2022-10-13T14:06+0500

политика

российская энергетическая неделя

энергетика

россия

газ

рынок

технологии

инициатива

нефть

уголь

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В среду, 12 октября, в Москве стартовал международный форум "Российская энергетическая неделя – 2022".Технологический суверенитетОдной из важнейших задач, которая сегодня стоит перед Россией, в ходе РЭН-2022 называлось обеспечение технологического суверенитета страны.Как заявил генеральный директор АО "Группа компаний ИнЭнерджи" Алексей Кашин, технологическим суверенитетом в полной мере сегодня не обладает ни одна страна в мире."Технологический суверенитет — это, пожалуй, самый больной тип суверенитета. Его сегодня нет не только у нас, его ни у кого нет. Есть отдельные технологии, и, как правило, они распределены среди большого количества компаний. С точки зрения уровня развития мы, конечно, отстаем. Но у нас есть преимущества и наш прошлый богатый опыт. Советский Союз во многих областях обладал технологическим суверенитетом, и, наверное, можно вспомнить, как это делается", — сказал эксперт.Для обеспечения технологического суверенитета предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ уделяют большое внимание поддержке развития технологий возобновляемой энергетики, водородной инфраструктуры, улавливания и хранения углерода, накопителей и прочих перспективных направлений.Одно из них - ООО "РЭНЕРА", развивающее технологии в области систем накопления электроэнергии."К 2025 году мы открываем в России первую фабрику, которая будет производить литий-ионные ячейки и аккумуляторные батареи — в первую очередь для электродвижения и электромобилей, потому что, по всем оценкам, 90% спроса на такого рода решения формируются для электромобильных систем и около 10% — для возобновляемых источников энергии", - рассказал генеральный директор ООО "РЭНЕРА" Александр Камашев.Заместитель директора блока по развитию и международному бизнесу - директор по развитию и стратегическим проектам "Росатома" Георгий Каламанов рассказал о проектах атомной отрасли. Так, по его словам, "Росатом" сегодня фокусируется не только на развитии больших АЭС, но и на развитии малых мощностей - в том числе, плавучих АЭС.Помимо этого, отметил представитель "Росатома", в компании ведется разработка замкнутого ядерного топливного цикла (процесс, в котором выгруженное из ядерного реактора отработанное топливо перерабатывается для извлечения делящихся материалов и повторного изготовления из них ядерного топлива, которое затем вновь загружается в реактор атомной станции, - Sputnik).Кроме того, по словам Георгия Каламанова, госкорпорация планирует укреплять сотрудничество с проектами нефтегазового сектора. В частности, планируется выстроить дополнительную линейку по СПГ-оборудованию в рамках сотрудничества с "Газпромом" и "Новатэком".Генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров считает, что ключевые вызовы нефтегазового сектора сегодня видятся не в технологической сфере. "Сегодня компании практически не зависят от импортируемых технологий: 85% технологий доступны. Больше проблем и рисков в инфраструктуре — логистики и коридорах транспортировки".По его словам, успешными примерами в данном направлении являются плавучие СПГ-заводы компании "Новатэк". Благодаря таким разработкам за последние полгода, отметил Игорь Шпуров, компания почти полностью ушла от всех санкционных ограничений – и такой принцип надо масштабировать на всю отрасль.По мнению первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, степень и скорость удовлетворения растущего спроса компаний ТЭК на создание передового оборудования и технологий отечественного производства во многом определит технологическую независимость России."Сейчас критически важно обеспечить грамотную коммуникацию между компаниями сектора (вместе с их потребностями) и научными учреждениями. К сожалению, часто разработки насаждаются компаниям без четкого понимания, зачем это нужно. В свою очередь, компании нередко не сообщают о своих потребностях, предпочитая импорт. Наша важнейшая задача — сопряжение потребностей сектора с возможностями науки", - рассказал он.Газовые возможностиСогласно заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия намерена расширять географию поставок газа. Одна из идей – перемещение утраченных объемов транзита с "Северных потоков" в Черное море.В ходе пленарного заседания, прошедшего в рамках РЭН-2022, эксперты обсудили перспективные направления и проекты по сбыту российского газа за рубеж.Глава "Газпрома" Алексей Миллер следом за президентом определил расширение газовых мощностей в черноморском регионе как удачный вариант."Взамен газотранспортных мощностей, утерянных по морю на севере, можно создать газопровод по Черному морю, - заявил он. - "Турецкий поток" проходит только через две экономические зоны - соответственно, через территориальные воды России и Турции. "Турецкий поток" показал себя как надежный маршрут поставок газа в Турцию - нашему надежному партнеру, и на европейский рынок".По его словам, создание совместного с Анкарой энергетического хаба – это своевременный вопрос. "Технически мы готовы построить газотранспортные мощности, а что касается хаба – без сомнения, можно рассматривать вопрос торговой площадки на границе Евросоюза и Турции".С перспективностью данной инициативы согласился и вице-премьер РФ Александр Новак. "В целом я считаю, что это очень перспективно, поскольку здесь нет других стран, можно напрямую работать с Турцией по поставкам энергоресурсов. В том числе и для поставок энергетических ресурсов в Европу", - заявил он.Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что данная идея может быть рассмотрена турецкой стороной и реализована после необходимых процедур."Нам нужно обсудить юридические, торгово-экономические вопросы, проработать технические моменты, - сказал он. - Россия и Турция в свое время реализовывали очень крупные технологические проекты, мы очень надежные партнеры. "Турецкий поток" – один из первых таких международных проектов, сейчас продолжается строительство "Аккую" – крупнейшей в мире АЭС. Мы развиваем наши отношения с РФ не только на энергетической основе, но и во всех других секторах возможного сотрудничества. Я думаю, что это предложение должно быть обстоятельно обсуждено и технически проработано. Это абсолютно возможно".Помимо этого, в ходе своего выступления Владимир Путин анонсировал начало строительства газопровода "Сила Сибири-2" и его монгольского участка "Союз-Восток" в ближайшее время. Мощность новой трубы, как ожидается, составит порядка 55 млрд куб.м в год, что, фактически, позволяет полностью переориентировать объемы, которые шли в Европу по "Северному потоку-1", в сторону Китая.Нефть: проблемы и решенияКлючевым выводом первого дня РЭН-2022 в отношении нефтяной отрасли стало то, что она стабильно развивается, несмотря на внешние вызовы.Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин, Россия всегда была и остается мировым лидером по запасам углеводородов. Сейчас в стране порядка 3 тыс. месторождений нефти, а "воспроизводство углеводородов ежегодно полостью обеспечивается".По словам советника генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России Дарьи Козловой, отрасль "достаточно неплохо" справляется с теми вызовами, которые поставлены ей в текущем году. Она отметила, что это связано с активной помощью дружественных стран, с которыми РФ работает уже не одно десятилетие.И Россия продолжит работать с ними и впредь, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. "Россия была и остается надежным поставщиком энергии. Мы продолжим работать с партнерами, с дружественными странами, со всеми теми, кто готов на рыночных основах продолжать это взаимодействие. Это большая часть мира", - сказал он.По словам Сорокина, найденный баланс позволяет находиться в текущей ситуации комфортно. "У нас есть заделы по добыче, по переработке, которыми можно маневрировать в случае необходимости", - отметил он.Перспективы инвестиций в отрасль добычи энергоресурсов оцениваются позитивно. Об этом в ходе форума заявил первым заместитель председателя правления "Сбербанка" Александр Ведяхин."У банков есть все возможности для того, чтобы активно финансировать нефтегазовый сектор. Мы сейчас видим спрос на юани. Так как мы сейчас движемся в Китай, на Восток, давайте кредитовать в юанях", - предложил он.При этом, отмечает Дарья Козлова, остаются определенные риски для отрасли. Среди них – эмбарго Евросоюза на российские нефть и нефтепродукты, а также традиционное ухудшение минерально-сырьевой базы. "Есть потребность уходить в новые регионы, необходимо модернизировать нефтепереработку, что действительно весьма сложно в условиях технологических санкций", - заявила она.О первой проблеме мы подробно говорили здесь и здесь. А для решения второй проблемы предлагается усилить работу по импортозамещению технологий."Встает вопрос о доступности технологий, - рассказал Павел Сорокин. - С Минпромторгом уже ведется активная работа по определению адекватного отраслевого спроса. Выстраивается схема, системный подход по импортозамещению, в частности, по доработке подхода по импортозамещению. Стоит вопрос дальнейшего повышения уровня переработки. Здесь есть технологии партнерских стран, и по ряду отдельных позиций мы уже с ведущими институтами страны и компаниями ведем работу по катализаторам, контрольно-измерительной аппаратуре для того, чтобы импортозаместить расходники".Еще одной проблемой называется нестабильность на мировых рынках энергоресурсов. По словам Дарьи Козловой, компании сегодня не понимают, как будут складываться события в следующем году с точки зрения объемов добычи. "Понятно, что в текущих условиях немного будут переформатироваться бюджеты, и от этого пострадает геологоразведка как одна из самых рискованных частей бизнеса нефтяных компаний", - заявила она.Для решения этой проблемы предлагается делать ставку на увеличение масштабов недропользования.Как заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова, регионом в Министерство природы направлено предложение по 75 участкам недр, которые, по их мнению, уже в этом году нужно передать недропользователям без конкурса. Цель - создать условия их подготовки и передачи для нефтедобычи."По оценкам, запасы [составляют] 160 млн тонн, ресурсы — 730 млн тонн. Очевидно, что надо брать", - заявила Наталья Комарова.В свою очередь руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров поделился актуальными прогнозами: в 2050 году потребление энергии вырастет на 30%. Несмотря на то, что доля ископаемого топлива будет снижаться с 83 до 63% в 2025 году, абсолютный уровень добычи останется плюс-минус на сегодняшнем уровне, а газа нужно будет добывать как минимум больше на 35%."Вопрос: где найти такие ресурсы? Очевидный ответ: нужно увеличивать объемы геологоразведки, создать эффективные технологии добычи трудноизвлекаемых запасов", - заключил он.Углю нужна логистикаГлавная проблема для российской угольной отрасли сегодня – как доставить уголь потребителю. По словам замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, российский уголь является высококачественным и востребован потребителями, однако необходимо решить вопросы, связанные с инфраструктурными ограничениями по вывозу угольной продукции.Следует понимать, что в текущих условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию, уголь (как и ряд других товаров) нужно переориентировать на другие рынки. И если с нефтью и газом ситуация, казалось бы, обстоит неплохо, то доставка угля на перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона ограничена провозной способностью в восточном направлении. Данная проблема постепенно решается уже не первый год, однако, как отметил Сергей Мочальников, сейчас необходимо четко и безусловно соблюдать сроки ввода объектов по расширению магистральной инфраструктуры."По итогам 2024 года должна быть достигнута провозная способность на экспорт – 180 млн тонн (по итогам 2021 года – 144 млн тонн, по итогам 2022 года (ожидается) 158 млн тонн, - Sputnik). Это важно", - подчеркнул он.Спрос на уголь, заявил замминистра энергетики РФ, сегодня превышает возможности России по доставке высококачественного угля потребителям во всем мире."Помимо того, что необходимо соблюдать сроки по расширению провозных мощностей, важно иметь стабильный фискальный режим, - добавил Сергей Мочальников. - Нам нужно чётко понимать предсказуемость, прозрачность железнодорожного тарифа, стоимости перевалки в портах и стоимость фрахта".По его словам, 2023-й год уйдет на формирование новых логистических маршрутов (у России есть наработки по увеличению поставок угля в Индию и Китай), поэтому показателей экспорта текущего года ожидать не стоит. Однако, начиная с 2024 года и на следующие пять лет ожидается стабильный прирост.Как заявил генеральный директор АО "СУЭК" Максим Басов, прогнозы роста не ограничиваются пятью годами – можно говорить и о семи. "Россия является третьим экспортером в мире после Индонезии и Австралии. Логистика является для нас важнейшим направлением, может быть, самым важным наряду с противодействием санкциям. Это связано с тем, что на основных рынках, на которые мы можем продавать уголь, стоимость логистики значительно превышает стоимость производства, в разы. То есть, в зависимости от региона от 50% до 75% стоимости угля на конечном рынке составляет логистика. Поэтому мы сможем сохранить нашу отрасль и ее развивать, только если мы будем конкурентоспособны в области логистики", - отметил он.Говоря о логистике, важно обращать внимание не только на транспорт, но и на порты, считает помощник руководителя Администрации президента РФ Анатолий Яновский. "Угольные компании за последние 10 лет, по-моему, вложили порядка 1 трлн руб. в инвестиции - как в производство, так и в решение задач, связанных с логистикой", - рассказал он.По словам господина Яновского, российская угольная продукция обладает естественными преимуществами по качеству по сравнению с углем, который поставляется на рынок АТР, например, из Индонезии – уголь из России энергетически выше по показателям, в связи с чем, например, Китай с удовольствием его покупает.

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российская энергетическая неделя какое будущее пророчат российской энергетике что такое технологический суверенитет какие новые инициативы есть у россии на газовом рынке также каким видится будущее развитие нефтяной и угольной отраслей самое интересное с первого дня рэн 2022 в материале sputnik рэн