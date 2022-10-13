https://uz.sputniknews.ru/20221013/sleduyuschee-zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-sng-proydet-v-bishkeke-29080689.html

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Бишкеке

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Бишкеке

Какую дату проведения следующего заседания Совета глав государств СНГ предложил Бишкек - читайте в нашем материале.

2022-10-13T12:22+0500

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политика

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бишкек

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в в столице Кыргызстана. Запланированная дата проведения - 13 октября 2023 года. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.Кроме этого, ожидается утверждение решения о продлении с 1 января 2023 года полномочий председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период.Как заявил Ушаков, участники заседания в Астане также определят тематические года в СНГ на 2024-2026 годы, а также выберут культурную столицу СНГ в 2023 году.

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