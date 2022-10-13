https://uz.sputniknews.ru/20221013/sleduyuschee-zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-sng-proydet-v-bishkeke-29080689.html
Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Бишкеке
Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Бишкеке
Какую дату проведения следующего заседания Совета глав государств СНГ предложил Бишкек - читайте в нашем материале.
2022-10-13T12:22+0500
2022-10-13T12:22+0500
2022-10-13T12:22+0500
политика
снг
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бишкек
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в в столице Кыргызстана. Запланированная дата проведения - 13 октября 2023 года. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.Кроме этого, ожидается утверждение решения о продлении с 1 января 2023 года полномочий председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период.Как заявил Ушаков, участники заседания в Астане также определят тематические года в СНГ на 2024-2026 годы, а также выберут культурную столицу СНГ в 2023 году.
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следующее заседание совета глав государств снг пройдет в бишкеке какую дату проведения следующего заседания совета глав государств снг предложил бишкек когда даты 13 октября
следующее заседание совета глав государств снг пройдет в бишкеке какую дату проведения следующего заседания совета глав государств снг предложил бишкек когда даты 13 октября
Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Бишкеке
Какую дату проведения следующего заседания Совета глав государств СНГ предложил Бишкек - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в в столице Кыргызстана. Запланированная дата проведения - 13 октября 2023 года. Об этом сообщил
помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
"Лидеры стран Содружества примут решение о переходе с 1 января 2023 года председательства в организации к Киргизии (сопредседателями станут Казахстан и Россия). Киргизы уже предложили дату проведения следующего саммита содружества в Бишкеке: 13 октября 2023 года. Мы ожидаем, что это все будет лидерами утверждено", - рассказал Ушаков.
Кроме этого, ожидается утверждение решения о продлении с 1 января 2023 года полномочий председателя исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева на очередной трехлетний период.
Как заявил Ушаков, участники заседания в Астане также определят тематические года в СНГ на 2024-2026 годы, а также выберут культурную столицу СНГ в 2023 году.
"Тут рассматривается кандидатура Санкт-Петербурга, ожидаем, что она будет поддержана", - добавил он.