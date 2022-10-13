https://uz.sputniknews.ru/20221013/uzbekistan-i-iran-vvodyat-uproschennyy-vizovyy-rejim-29095537.html
Узбекистан и Иран вводят упрощенный визовый режим
Узбекистан и Иран вводят упрощенный визовый режим
Данное соглашение было подписано в ходе визита главы Ирана в Узбекистан.
2022-10-13T14:41+0500
2022-10-13T14:41+0500
2022-10-13T14:41+0500
политика
узбекистан
иран
виза
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В пятницу в силу вступило Соглашение между правительствами Узбекистана и Исламской Республики Иран об упрощении визовых процедур для представителей деловых и научных кругов и туристических групп.Известно, что данное соглашение было подписано в ходе официального визита президента Ирана в Узбекистан, который состоялся 14-16 сентября.По информации МИД республики, этот документ включает в себя 11 статей, вступление в силу данного соглашения между Узбекистаном и Ираном послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами, развитию торгово-экономических, туристических, научных и научных связей.
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узбекистан и иран вводят упрощенный визовый режим данное соглашение было подписано в ходе визита главы ирана в узбекистан
узбекистан и иран вводят упрощенный визовый режим данное соглашение было подписано в ходе визита главы ирана в узбекистан
Узбекистан и Иран вводят упрощенный визовый режим
Данное соглашение было подписано в ходе визита главы Ирана в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
В пятницу в силу вступило
Соглашение между правительствами Узбекистана и Исламской Республики Иран об упрощении визовых процедур для представителей деловых и научных кругов и туристических групп.
Известно, что данное соглашение было подписано в ходе официального визита президента Ирана в Узбекистан, который состоялся 14-16 сентября.
По информации МИД республики, этот документ включает в себя 11 статей, вступление в силу данного соглашения между Узбекистаном и Ираном послужит дальнейшему укреплению дружественных отношений между двумя странами, развитию торгово-экономических, туристических, научных и научных связей.