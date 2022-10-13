https://uz.sputniknews.ru/20221013/uzbekistan-vozderjalsya-ot-golosovaniya-po-rezolyutsii-ga-oon-protiv-referendumov-29091851.html

Узбекистан воздержался от голосования по резолюции ГА ООН против референдумов

Узбекистан воздержался от голосования по резолюции ГА ООН против референдумов

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники провели беспрецедентную кампанию по "выкручиванию рук" против бедных стран, чтобы они голосовали за резолюцию.

2022-10-13T13:32+0500

2022-10-13T13:32+0500

2022-10-13T13:32+0500

политика

узбекистан

генеральная ассамблея оон

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голосование

референдум

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Узбекистан возд6ержался от голосования по антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблеи ООН, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме Узбекистана от голосования воздержались 35 стран, в числе которых Китай, Индия, Куба, Алжир, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Боливия, ЦАР, ЮАР, Эритрея, Эфиопия и другие государства.Согласно результатам, отказались голосовать представители Азербайджана, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Иран, Экваториальной Гвинеи, Венесуэлы, Туркменистана, Сан-Томе и Принсипи.Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия проголосовали против. Для принятия резолюции требовалось две трети голосов из тех, кто голосовал за и против. Воздержавшиеся и не голосовавшие не учитывались. За резолюцию проголосовали 143 страны.Западные страны ранее подготовили резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к России. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В документе выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР и двух областей.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники провели беспрецедентную кампанию по "выкручиванию рук" против бедных стран, чтобы они голосовали за резолюцию. В понедельник Россия попросила проведения тайного голосования по резолюции – это явно снизило бы число стран, поддерживающих проект, так как не отражало бы, какая страна проголосовала за какое решение. Однако Генассамблея не поддержала этого предложения.Во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты не используют тактику запугивания других стран перед голосованием.Напомним: Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что любое решение о присоединении регионов к России не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. По его мнению, такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято".Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане - вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом, итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

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узбекистан воздержался от голосования по резолюции га оон против референдумов ранее постпред россии при оон василий небензя заявил что сша и их союзники провели беспрецедентную кампанию по выкручиванию рук против бедных стран чтобы они голосовали за резолюцию