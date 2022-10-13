https://uz.sputniknews.ru/20221013/uzbekistan-zanyal-trete-mesto-na-chm-po-dzyudo--podrobnosti-29080844.html
Узбекистан занял третье место на ЧМ по дзюдо – подробности
Узбекистан занял третье место на ЧМ по дзюдо – подробности
Сколько медалей завоевали узбекистанские дзюдоисты на чемпионате мира - читайте в нашем материале.
2022-10-13T09:05+0500
2022-10-13T09:05+0500
2022-10-13T09:58+0500
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дзюдо
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо заняла третье место в общекомандном зачете в индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.Узбекистанские дзюдоисты Давлат Бобонов (-90 кг) и Музаффарбек Турабоев (-100 кг) завоевали золотые медали благодаря чему, сборная Узбекистана по дзюдо впервые вошла в тройку лучших команд на чемпионате мира по дзюдо.Так, на первом месте в общекомандном зачете в индивидуальной программе расположилась Япония. На счету японской сборной пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.Второе место с результатом две золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды заняли дзюдоисты из Бразилии. На третьем месте расположился Узбекистан, чьи спортсмены завоевали две медали высшего достоинства.На четвертом месте расположились дзюдоисты из Монголии. Они заняли одно первое, одно второе и одно третье места. Пятерку лучших закрывает Хорватия. Так, хорватская сборная выиграла одну золотую и одну серебряную медали.
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узбекистан занял третье место на чм по дзюдо подробности сколько медалей завоевали узбекистанские дзюдоисты на чемпионате мира медальный зачет чемпионата мира по дзюдо на каком месте узбекистан результаты мирзиеев на чемпионате мира по дзюдо фото
Узбекистан занял третье место на ЧМ по дзюдо – подробности
09:05 13.10.2022 (обновлено: 09:58 13.10.2022)
Сколько медалей завоевали узбекистанские дзюдоисты на чемпионате мира - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Сборная Узбекистана по дзюдо заняла третье место в общекомандном зачете в индивидуальной программе. Об этом сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.
Узбекистанские дзюдоисты Давлат Бобонов (-90 кг) и Музаффарбек Турабоев (-100 кг) завоевали золотые медали благодаря чему, сборная Узбекистана по дзюдо впервые вошла в тройку лучших команд на чемпионате мира по дзюдо.
Так, на первом месте в общекомандном зачете в индивидуальной программе расположилась Япония. На счету японской сборной пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.
Второе место с результатом две золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды заняли дзюдоисты из Бразилии. На третьем месте расположился Узбекистан, чьи спортсмены завоевали две медали высшего достоинства.
На четвертом месте расположились дзюдоисты из Монголии. Они заняли одно первое, одно второе и одно третье места. Пятерку лучших закрывает Хорватия. Так, хорватская сборная выиграла одну золотую и одну серебряную медали.