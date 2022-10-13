https://uz.sputniknews.ru/20221013/v-rossiyskie-sizo-s-sentyabrya-dostavili-bolee-400-boevikov-azova-29096628.html

В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*

В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*

В данное время следователи, взаимодействуя с ФСБ и ФСИН, проводят оперативно-розыскные мероприятия.

2022-10-13T15:48+0500

2022-10-13T15:48+0500

2022-10-13T15:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сизо

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следователи

фсин

фсб россии

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Свыше 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сенября в разные изоляторы на территории России. В данное время они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мелитополе.Известно, что следователи, взаимодействуя с ФСБ и ФСИН, проводят оперативно-розыскные мероприятия.Таким образом, были установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу старшего лейтенанта Максима Жорина, который в тот момент занимал должность командира полка.В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы. В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Сейчас следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре.* Террористическая организация, запрещена в России

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в российские сизо с сентября доставили более 400 боевиков азова в данное время следователи, взаимодействуя с фсб и фсин проводят оперативно розыскные мероприятия