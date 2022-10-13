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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221013/v-rossiyskie-sizo-s-sentyabrya-dostavili-bolee-400-boevikov-azova-29096628.html
В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*
В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*
В данное время следователи, взаимодействуя с ФСБ и ФСИН, проводят оперативно-розыскные мероприятия.
2022-10-13T15:48+0500
2022-10-13T15:52+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сизо
россия
боевики
следователи
фсин
фсб россии
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Свыше 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сенября в разные изоляторы на территории России. В данное время они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.По данным СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мелитополе.Известно, что следователи, взаимодействуя с ФСБ и ФСИН, проводят оперативно-розыскные мероприятия.Таким образом, были установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу старшего лейтенанта Максима Жорина, который в тот момент занимал должность командира полка.В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы. В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Сейчас следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре.* Террористическая организация, запрещена в России
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в российские сизо с сентября доставили более 400 боевиков азова в данное время следователи, взаимодействуя с фсб и фсин проводят оперативно розыскные мероприятия
в российские сизо с сентября доставили более 400 боевиков азова в данное время следователи, взаимодействуя с фсб и фсин проводят оперативно розыскные мероприятия

В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*

15:48 13.10.2022 (обновлено: 15:52 13.10.2022)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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В данное время следователи, взаимодействуя с ФСБ и ФСИН, проводят оперативно-розыскные мероприятия.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Свыше 400 боевиков "Азова"* доставили с конца сенября в разные изоляторы на территории России. В данное время они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мелитополе.

"В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка "Азов"*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей", - приводит заявление ведомства РИА Новости.

Известно, что следователи, взаимодействуя с ФСБ и ФСИН, проводят оперативно-розыскные мероприятия.
"В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований", - подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, были установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу старшего лейтенанта Максима Жорина, который в тот момент занимал должность командира полка.
В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР - пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы.
"Командование полка "Азов"* таким образом "поздравило" с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей", - добавили в СК.
В ведомстве также рассказали, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Сейчас следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.
Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
"Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них - заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 "Азов"* Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя "Бастион" в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан", - подчеркнули в СК.
* Террористическая организация, запрещена в России
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