https://uz.sputniknews.ru/20221013/v-uzbekistane-lyudyam-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-pomogut-realizovyvat-produktsiyu-29076635.html
В Узбекистане людям с ограниченными возможностями помогут реализовывать продукцию
В Узбекистане людям с ограниченными возможностями помогут реализовывать продукцию
Что включает в себя эта помощь при реализации продукции - читайте в нашем материале.
2022-10-13T10:11+0500
2022-10-13T10:11+0500
2022-10-13T10:11+0500
общество
узбекистан
продукция
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ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по государственной поддержке организаций, относящихся к обществам лиц с инвалидностью, а также оказанию содействия занятости лиц с инвалидностью".Выставки-ярмарки продукции людей с ограниченными возможностямиТоргово-промышленной палате совместно с Хокимиятами областей и города Ташкента поручено в двухнедельный срок составить перечень павильонов для проведения выставок-ярмарок в регионах, которые выделяются общественным объединениям инвалидов бесплатно.До 15 ноября на Электронном кооперационном портале будут размещены данные о продукции, которые производят юрлица, единственным участником которых являются общественные объединения инвалидов.Кроме того, с 1 января 2023 года в рамках государственных закупок министерство здравоохранения, министерство народного образования, министерство дошкольного образования, агентство по развитию медико-социальных услуг приобретают товары в размере не менее 10% от объема предмета закупки, произведенные предприятиями в Каракалпакстане, регионах республики и Ташкенте.ЛьготыНа приобретение продукции лиц с ограниченными возможностями (если они составляют не менее 50% общей численности работников) ограничения, предусмотренные для бюджетных заказчиков, не распространяются.При выделении субсидий для покрытия расходов субъектов предпринимательства на приспособление рабочих мест и условий труда для потребностей лиц с инвалидностью, отменяется истребование заключения госэкспертизы условий труда рабочих мест.К началу будущего года на сайте министерства занятости и трудовых отношений сформируют Единый реестр юрлиц, единственным участником которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, а также реестр производимой ими продукции.Обучение профессииДля содействия занятости, обучению профессиям и поддержке интереса к культуре, искусству и спорту лиц с инвалидностью в порядке эксперимента в 2022 году – в Ташкенте и Нукусе, а, начиная с 2023 года, – в остальных регионах страны создадут "Центр возможностей".Данные центры станут своеобразной площадкой для диалога лиц с инвалидностью и работодателей, а также защиты прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями.Необходимые помещения "Центру возможностей" выделят в Кердерском профессиональном колледже промышленности и транспорта Нукусского района и моноцентре "Ишга мархамат" Учтепинского района города Ташкента.
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в узбекистане людям с ограниченными возможностями помогут реализовывать продукцию что включает в себя эта помощь при реализации продукции
в узбекистане людям с ограниченными возможностями помогут реализовывать продукцию что включает в себя эта помощь при реализации продукции
В Узбекистане людям с ограниченными возможностями помогут реализовывать продукцию
Какие меры будет включать в себя эта помощь в реализации продукции - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление
"О дополнительных мерах по государственной поддержке организаций, относящихся к обществам лиц с инвалидностью, а также оказанию содействия занятости лиц с инвалидностью".
Выставки-ярмарки продукции людей с ограниченными возможностями
Торгово-промышленной палате совместно с Хокимиятами областей и города Ташкента поручено в двухнедельный срок составить перечень павильонов для проведения выставок-ярмарок в регионах, которые выделяются общественным объединениям инвалидов бесплатно.
До 15 ноября на Электронном кооперационном портале будут размещены данные о продукции, которые производят юрлица, единственным участником которых являются общественные объединения инвалидов.
Кроме того, с 1 января 2023 года в рамках государственных закупок министерство здравоохранения, министерство народного образования, министерство дошкольного образования, агентство по развитию медико-социальных услуг приобретают товары в размере не менее 10% от объема предмета закупки, произведенные предприятиями в Каракалпакстане, регионах республики и Ташкенте.
Льготы
На приобретение продукции лиц с ограниченными возможностями (если они составляют не менее 50% общей численности работников) ограничения, предусмотренные для бюджетных заказчиков, не распространяются.
При выделении субсидий для покрытия расходов субъектов предпринимательства на приспособление рабочих мест и условий труда для потребностей лиц с инвалидностью, отменяется истребование заключения госэкспертизы условий труда рабочих мест.
К началу будущего года на сайте министерства занятости и трудовых отношений сформируют Единый реестр юрлиц, единственным участником которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью, а также реестр производимой ими продукции.
Обучение профессии
Для содействия занятости, обучению профессиям и поддержке интереса к культуре, искусству и спорту лиц с инвалидностью в порядке эксперимента в 2022 году – в Ташкенте и Нукусе, а, начиная с 2023 года, – в остальных регионах страны создадут "Центр возможностей".
Данные центры станут своеобразной площадкой для диалога лиц с инвалидностью и работодателей, а также защиты прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями.
Необходимые помещения "Центру возможностей" выделят в Кердерском профессиональном колледже промышленности и транспорта Нукусского района и моноцентре "Ишга мархамат" Учтепинского района города Ташкента.