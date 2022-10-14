Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20221014/29114085.html
10 самых известных супов мира
10 самых известных супов мира
Суп - относительно простой и недорогой способ накормить семью. У многих народов есть свои "национальные" супы. Рецепты самых популярных первых блюд - в подборке Sputnik.
2022-10-14T08:00+0500
2022-10-14T08:00+0500
это интересно
рецепт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0d/29114253_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6471f61c29a4fbcd61ba3100c7c89c2b.jpg
Суп есть в каждой культуре народов мира. В десятку самых известных супов Sputnik Беларусь вошли такие кулинарные шедевры, как французский луковый суп, андалузский гаспачо, славянский борщ, японский рамэн, тайский том ям, французский буйабес, грузинский харчо, перуанский чупе и другие.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0d/29114253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_13adbe75f2ee43dda3dc47adee332b78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
суп рецепт национальное блюдо гаспачо борщ рамен харчо чупе том ям
суп рецепт национальное блюдо гаспачо борщ рамен харчо чупе том ям

10 самых известных супов мира

08:00 14.10.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
Суп — относительно простой и недорогой способ накормить семью. У многих народов есть свои "национальные" супы. Рецепты самых популярных первых блюд — в подборке Sputnik.
Суп есть в каждой культуре народов мира. В десятку самых известных супов Sputnik Беларусь вошли такие кулинарные шедевры, как французский луковый суп, андалузский гаспачо, славянский борщ, японский рамэн, тайский том ям, французский буйабес, грузинский харчо, перуанский чупе и другие.
© Pexels / Ponyo SakanaГаспачо родом из испанской Андалусии. Этот легкий холодный суп из перетертых в пюре томатов и других свежих овощей готовится и подается, как правило, в жаркое время года.
Гаспачо родом из испанской Андалусии. Этот легкий холодный суп из перетертых в пюре томатов и других свежих овощей готовится и подается, как правило, в жаркое время года. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Pexels / Ponyo Sakana
Гаспачо родом из испанской Андалусии. Этот легкий холодный суп из перетертых в пюре томатов и других свежих овощей готовится и подается, как правило, в жаркое время года.
© Unsplash / Susann SchusterРамэн - японское и китайское блюдо с лапшой. Лапша и другие ингредиенты (яйца, соленья и овощи, нори) варятся отдельно от бульона, в конце все "собирается" в одной миске.
Рамэн - японское и китайское блюдо с лапшой. Лапша и другие ингредиенты (яйца, соленья и овощи, нори) варятся отдельно от бульона, в конце все собирается в одной миске. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Unsplash / Susann Schuster
Рамэн - японское и китайское блюдо с лапшой. Лапша и другие ингредиенты (яйца, соленья и овощи, нори) варятся отдельно от бульона, в конце все "собирается" в одной миске.
© Pixabay / laustkehletФранцузский луковый суп известен с древних времен. Это пассерованный лук в бульоне с сыром и гренками. Иногда туда добавляют белое вино или херес и настаивают перед подачей.
Французский луковый суп известен с древних времен. Это пассерованный лук в бульоне с сыром и гренками. Иногда туда добавляют белое вино или херес и настаивают перед подачей. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Pixabay / laustkehlet
Французский луковый суп известен с древних времен. Это пассерованный лук в бульоне с сыром и гренками. Иногда туда добавляют белое вино или херес и настаивают перед подачей.
© Pixabay / Artemis

Борщ с удовольствием готовят во многих странах Восточной Европы и считают своим национальным блюдом. Рецептов его приготовления — множество, но главный ингредиент — свекла.

Борщ с удовольствием готовят во многих странах Восточной Европы и считают своим национальным блюдом. Рецептов его приготовления — множество, но главный ингредиент — свекла. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Pixabay / Artemis

Борщ с удовольствием готовят во многих странах Восточной Европы и считают своим национальным блюдом. Рецептов его приготовления — множество, но главный ингредиент — свекла.

CC BY-SA 4.0 / Muesse / Bouillabaisse

Буйабес, или марсельская уха — это суп французских рыбаков. Он готовился из остатков нераспроданной рыбы. А сегодня это изысканное блюдо из морепродуктов — удел дорогих ресторанов, где цена за тарелку доходит до 200 евро.

Буйабес, или марсельская уха — это суп французских рыбаков. Он готовился из остатков нераспроданной рыбы. А сегодня это изысканное блюдо из морепродуктов — удел дорогих ресторанов, где цена за тарелку доходит до 200 евро. - Sputnik Узбекистан
5/10
CC BY-SA 4.0 / Muesse / Bouillabaisse

Буйабес, или марсельская уха — это суп французских рыбаков. Он готовился из остатков нераспроданной рыбы. А сегодня это изысканное блюдо из морепродуктов — удел дорогих ресторанов, где цена за тарелку доходит до 200 евро.

© Pexels / ธันยกร

Том ям — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами родом из Лаоса и Таиланда. Основные его ингредиенты: листья кафрского лайма, галанга, перец чили, лемонграсс, кинза, рыбный соус. Подается с рисом.

Том ям — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами родом из Лаоса и Таиланда. Основные его ингредиенты: листья кафрского лайма, галанга, перец чили, лемонграсс, кинза, рыбный соус. Подается с рисом. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Pexels / ธันยกร

Том ям — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами родом из Лаоса и Таиланда. Основные его ингредиенты: листья кафрского лайма, галанга, перец чили, лемонграсс, кинза, рыбный соус. Подается с рисом.

© Foto : Facebook / Georgia Inn TravelХарчо — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали. Суп очень пряный, острый, с обилием чеснока и зелени.
Харчо — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали. Суп очень пряный, острый, с обилием чеснока и зелени. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Foto : Facebook / Georgia Inn Travel
Харчо — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали. Суп очень пряный, острый, с обилием чеснока и зелени.
© Pexels / cottonbro

Чупе из креветок (чупе де камаронес) — это сливочный кремовый суп-пюре с креветками и кукурузой из Перу. Также при его приготовлении используется рис, картофель, чеснок, лайм и кокосовое молоко.

Чупе из креветок (чупе де камаронес) — это сливочный кремовый суп-пюре с креветками и кукурузой из Перу. Также при его приготовлении используется рис, картофель, чеснок, лайм и кокосовое молоко. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Pexels / cottonbro

Чупе из креветок (чупе де камаронес) — это сливочный кремовый суп-пюре с креветками и кукурузой из Перу. Также при его приготовлении используется рис, картофель, чеснок, лайм и кокосовое молоко.

© Pixabay / Яна Тикунова

Мисо-суп — традиционный суп японской кухни из пасты мисо, которая производится путем брожения соевых бобов, риса, пшеницы с помощью специального вида плесневых грибов. Паста разводится в горячем бульоне, добавляется тофу, сушеные водоросли, другие ингредиенты по вкусу. В Японии считается, что мисо помогают предупредить болезнь и укрепить организм.

Мисо-суп — традиционный суп японской кухни из пасты мисо, которая производится путем брожения соевых бобов, риса, пшеницы с помощью специального вида плесневых грибов. Паста разводится в горячем бульоне, добавляется тофу, сушеные водоросли, другие ингредиенты по вкусу. В Японии считается, что мисо помогают предупредить болезнь и укрепить организм. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Pixabay / Яна Тикунова

Мисо-суп — традиционный суп японской кухни из пасты мисо, которая производится путем брожения соевых бобов, риса, пшеницы с помощью специального вида плесневых грибов. Паста разводится в горячем бульоне, добавляется тофу, сушеные водоросли, другие ингредиенты по вкусу. В Японии считается, что мисо помогают предупредить болезнь и укрепить организм.

© Pixabay / RitaEТыквенный суп родом из Франции или Италии, но давно полюбился всему миру. Его готовят из тыквы с добавлением мягкого сыра, сельдерея, трав. И обязательно посыпают тыквенными семечками. Приятного аппетита!
Тыквенный суп родом из Франции или Италии, но давно полюбился всему миру. Его готовят из тыквы с добавлением мягкого сыра, сельдерея, трав. И обязательно посыпают тыквенными семечками. Приятного аппетита! - Sputnik Узбекистан
10/10
© Pixabay / RitaE
Тыквенный суп родом из Франции или Италии, но давно полюбился всему миру. Его готовят из тыквы с добавлением мягкого сыра, сельдерея, трав. И обязательно посыпают тыквенными семечками. Приятного аппетита!
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0