10 самых известных супов мира

Суп есть в каждой культуре народов мира. В десятку самых известных супов Sputnik Беларусь вошли такие кулинарные шедевры, как французский луковый суп, андалузский гаспачо, славянский борщ, японский рамэн, тайский том ям, французский буйабес, грузинский харчо, перуанский чупе и другие.
Суп — относительно простой и недорогой способ накормить семью. У многих народов есть свои "национальные" супы. Рецепты самых популярных первых блюд — в подборке Sputnik.
Суп есть в каждой культуре народов мира. В десятку самых известных супов Sputnik Беларусь вошли такие кулинарные шедевры, как французский луковый суп, андалузский гаспачо, славянский борщ, японский рамэн, тайский том ям, французский буйабес, грузинский харчо, перуанский чупе и другие.
Буйабес, или марсельская уха — это суп французских рыбаков. Он готовился из остатков нераспроданной рыбы. А сегодня это изысканное блюдо из морепродуктов — удел дорогих ресторанов, где цена за тарелку доходит до 200 евро.
Буйабес, или марсельская уха — это суп французских рыбаков. Он готовился из остатков нераспроданной рыбы. А сегодня это изысканное блюдо из морепродуктов — удел дорогих ресторанов, где цена за тарелку доходит до 200 евро.
Том ям — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами родом из Лаоса и Таиланда. Основные его ингредиенты: листья кафрского лайма, галанга, перец чили, лемонграсс, кинза, рыбный соус. Подается с рисом.
Том ям — кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами родом из Лаоса и Таиланда. Основные его ингредиенты: листья кафрского лайма, галанга, перец чили, лемонграсс, кинза, рыбный соус. Подается с рисом.
Мисо-суп — традиционный суп японской кухни из пасты мисо, которая производится путем брожения соевых бобов, риса, пшеницы с помощью специального вида плесневых грибов. Паста разводится в горячем бульоне, добавляется тофу, сушеные водоросли, другие ингредиенты по вкусу. В Японии считается, что мисо помогают предупредить болезнь и укрепить организм.
Мисо-суп — традиционный суп японской кухни из пасты мисо, которая производится путем брожения соевых бобов, риса, пшеницы с помощью специального вида плесневых грибов. Паста разводится в горячем бульоне, добавляется тофу, сушеные водоросли, другие ингредиенты по вкусу. В Японии считается, что мисо помогают предупредить болезнь и укрепить организм.
Тыквенный суп родом из Франции или Италии, но давно полюбился всему миру. Его готовят из тыквы с добавлением мягкого сыра, сельдерея, трав. И обязательно посыпают тыквенными семечками. Приятного аппетита!