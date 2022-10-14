https://uz.sputniknews.ru/20221014/chto-obsujdali-prezidenty-na-sammite-sng-v-uzkom-sostave-29130271.html

Что обсуждали президенты на саммите СНГ в узком составе

Что обсуждали президенты на саммите СНГ в узком составе

О решениях глав государств рассказал председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

2022-10-14T13:11+0500

2022-10-14T13:11+0500

2022-10-14T13:11+0500

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В Астане завершилось Заседание совета глав государств СНГ в узком формате. Участие в нем принимали только президенты.О том, какие решения приняли главы государств, рассказал председатель Исполнительного комитета Содружества независимых государств Сергей Лебедев.В ходе заседания президенты обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках содружества. Кроме того, президенты и утвердили страну-председателя СНГ на 2023 год – им стала Кыргызская Республика. А сопредседателями будут Россия и Казахстан.По решению президентов, следующий Совет глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке.Кроме того, должность исполнительного секретаря СНГ переименована в генерального секретаря содружества. Эту должность по-прежнему будет занимать Сергей Лебедев.Помимо этого, в честь 30-летия образования Международной телерадиокомпании "Мир" ее руководителя Радика Батыршина наградили почетной грамотой СНГ.После заседания в узком формате президенты провели заседание Совета глав государств СНГ в широком формате.

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саммит снг в астане заседание в узком формате что обсудили