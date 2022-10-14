https://uz.sputniknews.ru/20221014/neobxodimo-obedinyat-usiliya-glavnoe-iz-rechi-mirziyoeva-na-sammite-sng-29133270.html

Необходимо объединять усилия: главное из речи Мирзиёева на саммите СНГ

Необходимо объединять усилия: главное из речи Мирзиёева на саммите СНГ

Президент Узбекистана сделал упор на развитии кооперации в рамках Содружества в разных сферах.

2022-10-14T14:45+0500

2022-10-14T14:45+0500

2022-10-14T14:45+0500

политика

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств.В своей речи он отметил, что непростая ситуация в мире требует объединения усилий в рамках СНГ для обеспечения устойчивого развития и экономического роста, сообщает пресс-служба главы государства. Как отметил Шавкат Мирзиёев, несмотря на современные вызовы странам удается сохранить положительную динамику по всем направлениям партнерства в рамках СНГ. Это касается торговли, кооперации по целому ряду промышленных отраслей. Только за последние месяцы с партнерами из СНГ Узбекистан запустил более 800 предприятий, заявил президент.Между тем, Шавкат Мирзиёев отметил необходимость принять меры для скорейшего устранения барьеров во взаимной торговле и создать благоприятные условия для беспрепятственных поставок продовольствия, чтобы избежать искусственного роста цен и инфляции.Президент Узбекистана также подчеркнул критическую важность развития новых логистических коридоров: железных дорог Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, а также Китай – Кыргызстан – Узбекистан, которые будут способствовать превращению СНГ в ключевое звено трансконтинентальных транспортных перевозок.В области культурно-гуманитарного взаимодействия Шавкат Мирзиёев предложил провести в следующем году в Узбекистане первый Конгресс молодых учёных стран СНГ под девизом "Молодёжь за инновации" ежегодно проводить Кубок Содружества по Шахматам.Кроме того, в качестве культурной столицы Содружества в 2024 году Мирзиёев предложил кандидатуру Самарканда.

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