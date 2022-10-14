https://uz.sputniknews.ru/20221014/russkiy-dom-v-tashkente-peredal-v-muzey-dve-starinnye-pryalki-s-veretenom-29122964.html

Русский дом подарил музею в Ташкенте два старинных экспоната – фото

Русский дом подарил музею в Ташкенте два старинных экспоната – фото

Данные предметы ремесленничества были изготовлены в конце XIX – первой половине XX века.

2022-10-14T11:26+0500

2022-10-14T11:26+0500

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культура

ташкент

музей

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В четверг Русский дом в Ташкенте передал в дар Государственному музею прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана две деревянные прялки с веретеном. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Сообщается, что прялки были изготовлены в конце XIX – первой половине XX века.Известно, что около 10 лет назад эти прялки были переданы в дар представительству Россотрудничества российскими соотечественниками.

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Sputnik Узбекистан

русский дом в ташкенте передал в музей две старинные прялки с веретеном данные предметы ремесленничества были изготовлены в конце xix первой половине xx века