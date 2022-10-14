https://uz.sputniknews.ru/20221014/russkiy-dom-v-tashkente-peredal-v-muzey-dve-starinnye-pryalki-s-veretenom-29122964.html
Русский дом подарил музею в Ташкенте два старинных экспоната – фото
Русский дом подарил музею в Ташкенте два старинных экспоната – фото
Данные предметы ремесленничества были изготовлены в конце XIX – первой половине XX века.
2022-10-14T11:26+0500
2022-10-14T11:26+0500
2022-10-14T12:46+0500
культура
ташкент
музей
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В четверг Русский дом в Ташкенте передал в дар Государственному музею прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана две деревянные прялки с веретеном. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома.Сообщается, что прялки были изготовлены в конце XIX – первой половине XX века.Известно, что около 10 лет назад эти прялки были переданы в дар представительству Россотрудничества российскими соотечественниками.
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русский дом в ташкенте передал в музей две старинные прялки с веретеном данные предметы ремесленничества были изготовлены в конце xix первой половине xx века
русский дом в ташкенте передал в музей две старинные прялки с веретеном данные предметы ремесленничества были изготовлены в конце xix первой половине xx века
Русский дом подарил музею в Ташкенте два старинных экспоната – фото
11:26 14.10.2022 (обновлено: 12:46 14.10.2022)
Данные предметы ремесленничества были изготовлены в конце XIX – первой половине XX века.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik.
В четверг Русский дом в Ташкенте передал в дар Государственному музею прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана две деревянные прялки с веретеном. Об этом сообщает
пресс-служба Русского дома.
Сообщается, что прялки были изготовлены в конце XIX – первой половине XX века.
“Надеемся, что эти предметы ремесленничества займут своё достойное место в коллекции и собрании музея”, - говорится в сообщении Русского дома.
Известно, что около 10 лет назад эти прялки были переданы в дар представительству Россотрудничества российскими соотечественниками.