https://uz.sputniknews.ru/20221014/sergey-lebedev-stal-generalnym-sekretarem-sng-29135851.html

Сергей Лебедев стал генеральным секретарем СНГ

Сергей Лебедев стал генеральным секретарем СНГ

На заседании Совета глав государств Содружества президенты приняли решение переименовать должность исполнительного секретаря СНГ на генерального секретаря и утвердили на этом посту Сергея Лебедева.

2022-10-14T16:11+0500

2022-10-14T16:11+0500

2022-10-14T16:11+0500

политика

биография

снг

сергей лебедев

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. На саммите СНГ в Астане главы государств Содружества приняли решение переименовать должность исполнительного секретаря СНГ в генерального секретаря Содружества. Эту должность по-прежнему будет занимать Сергей Лебедев.Лебедев Сергей Николаевич родился 9 апреля 1948 года в городе Джизаке (Узбекская ССР). Окончил школу с золотой медалью.В 1970 году окончил Черниговский филиал Киевского политехнического института, в 1978 году - Дипломатическую академию МИД СССР.С 1973 года служил в органах госбезопасности, с 1975 года – во внешней разведке. В 1998-2000 годах был официальным представителем Службы внешней разведки в США.20 мая 2000 года назначен директором Службы внешней разведки, получил воинское звание генерала армии.С 5 октября 2007 года занимает пост председателя Исполнительного комитета – генерального секретаря Содружества Независимых Государств.В 2009 году Сергею Лебедеву присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.Женат, имеет двоих взрослых сыновей и четырех внуков.14 октября 2022 года па саммите СНГ в Астане главы государств Содружества приняли решение переименовать должность исполнительного секретаря СНГ в генерального секретаря Содружества. На эту должность вновь утвердили Сергея Лебедева.

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