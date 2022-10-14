https://uz.sputniknews.ru/20221014/v-astane-startovalo-zasedanie-soveta-glav-gosudarstv-sng-29122550.html

В Астане стартовало заседание Совета глав государств СНГ – видео

В Астане стартовало заседание Совета глав государств СНГ – видео

Что обсудят главы государств в ходе Заседния - читайте в нашем материале.

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. В Астане стартовало Заседание совета глав государств СНГ. Встреча проходит в узком формате, участие в ней принимают только президенты. Перед началом мероприятия лидеры государств приняли участие в церемонии фотографирования.Известно, что мероприятие проходит в Конгресс-центре в Астане. После заседания в узком формате начнется расширенный формат, к президентам присоединятся делегации.Ожидается, что на саммите СНГ президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана должны утвердить проект Плана мероприятий по проведению в СНГ в 2023 году "Года русского языка как языка межнационального общения". Также предложено рассмотреть проект Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023–2024 годы.

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в астане стартовало заседание совета глав государств снг что обсудят главы государств в ходе заседния путин мирзиеев лукашенко