https://uz.sputniknews.ru/20221014/v-uzgidromete-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-29120149.html
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-10-14T09:39+0500
2022-10-14T09:39+0500
2022-10-14T09:39+0500
общество
узгидромет
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 24-29 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте погода сохранится также без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 26-28 градусов.В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 16-21 градуса.
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какая погода ожидается в пятницу на территории республики читайте в нашем материале в узгидромете рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды ташкент фергана самарканд бухара 14 октября
какая погода ожидается в пятницу на территории республики читайте в нашем материале в узгидромете рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды ташкент фергана самарканд бухара 14 октября
В Узгидромете рассказали о погоде на сегодня
Какая погода ожидается в пятницу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
В пятницу в Узбекистане сохранится погода без осадков. Температура по стране колеблется в пределах 24-29 градусов. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте погода сохранится также без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура в столице страны поднимется до 26-28 градусов.
В горных районах страны без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха сохранится в пределах 16-21 градуса.