Самые известные торты мира

© Sputnik / Александр Вильф Легендарный "Киевский торт" — десерт из пары воздушных меренгово-ореховых коржей, пропитанных масляным кремом — является настоящим символом СССР. По легенде, вкусный десерт является не чем иным, как ошибкой повара, забывшего убрать торт в холодильник. На самом же деле кондитеры киевской фабрики имени Карла Маркса много лет трудились, чтобы получить уникальную структуру и вкус изделия. К слову, оригинальный рецепт приготовления белковых коржей до сих пор держится в строжайшем секрете.