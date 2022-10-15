Самые известные торты мира
08:00 15.10.2022 (обновлено: 08:52 15.10.2022)
Какой же праздник без торта! Во многих странах есть свое самое популярное сладкое лакомство — своего рода визитная карточка страны. Рецепты 11 самых популярных тортов мира — в нашей подборке.
Ни один праздник сегодня не обходится без торта. А если нет праздника, выходной день — уже отличный повод порадовать себя и семью сладким лакомством.
Наши коллеги из Sputnik Беларусь собрали рецепты самых популярных тортов мира.
© Foto : Аria Hospitality ManagementРецепт приготовления торта "Наполеон" предельно прост: тонкие коржи из слоеного теста, пропитанные сливочно-ванильным кремом, укладываются друг на друга, а "верхушка" щедро посыпается слоеной крошкой. Мы точно не ошибемся, если скажем, что происхождение этого кондитерского изделия таит в себе не меньше догадок и мифов, чем личность человека, в честь которого десерт был назван. Но что говорить об истории торта "Наполеон", если его просто стоит попробовать.
Рецепт приготовления торта "Наполеон" предельно прост: тонкие коржи из слоеного теста, пропитанные сливочно-ванильным кремом, укладываются друг на друга, а "верхушка" щедро посыпается слоеной крошкой. Мы точно не ошибемся, если скажем, что происхождение этого кондитерского изделия таит в себе не меньше догадок и мифов, чем личность человека, в честь которого десерт был назван. Но что говорить об истории торта "Наполеон", если его просто стоит попробовать.
CC0 / Рixabay / ijchc / Столица Австрии — Вена славится не только изысканным кофе, но и знаменитым на весь мир шоколадным тортом "Захер". История гласит, что 16-летнему кондитеру Францу Захеру выпала честь приготовить десерт для высокопоставленных гостей: юный ученик собственноручно создал шедевр из шоколадных бисквитных коржей с прослойкой из абрикосового конфитюра, щедро залив получившийся пирог густой шоколадной глазурью.
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Столица Австрии — Вена славится не только изысканным кофе, но и знаменитым на весь мир шоколадным тортом "Захер". История гласит, что 16-летнему кондитеру Францу Захеру выпала честь приготовить десерт для высокопоставленных гостей: юный ученик собственноручно создал шедевр из шоколадных бисквитных коржей с прослойкой из абрикосового конфитюра, щедро залив получившийся пирог густой шоколадной глазурью.
© Sputnik / Александр ВильфЛегендарный "Киевский торт" — десерт из пары воздушных меренгово-ореховых коржей, пропитанных масляным кремом — является настоящим символом СССР. По легенде, вкусный десерт является не чем иным, как ошибкой повара, забывшего убрать торт в холодильник. На самом же деле кондитеры киевской фабрики имени Карла Маркса много лет трудились, чтобы получить уникальную структуру и вкус изделия. К слову, оригинальный рецепт приготовления белковых коржей до сих пор держится в строжайшем секрете.
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© Sputnik / Александр Вильф
Легендарный "Киевский торт" — десерт из пары воздушных меренгово-ореховых коржей, пропитанных масляным кремом — является настоящим символом СССР. По легенде, вкусный десерт является не чем иным, как ошибкой повара, забывшего убрать торт в холодильник. На самом же деле кондитеры киевской фабрики имени Карла Маркса много лет трудились, чтобы получить уникальную структуру и вкус изделия. К слову, оригинальный рецепт приготовления белковых коржей до сих пор держится в строжайшем секрете.
CC0 / Pexel / Alexander Dummer / Торт "Прага", или, как привыкли называть его мы, "Пражский", состоит из трех бисквитных коржей, пропитанных кремом из сгущенного молока. Внешняя часть десерта смазывается фруктовым повидлом и в конце поливается шоколадной помадкой. Интересно, что торт был придуман далеко от столицы Чехии, в честь которой выпечка получила название. Знаменитый "Пражский" изобрел российский кондитер Владимир Гуральник, который в свое время был подмастерьем у чехословацких кулинаров. К слову, руке этого мастера принадлежат и многие другие известные десерты, в том числе "Птичье молоко".
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Торт "Прага", или, как привыкли называть его мы, "Пражский", состоит из трех бисквитных коржей, пропитанных кремом из сгущенного молока. Внешняя часть десерта смазывается фруктовым повидлом и в конце поливается шоколадной помадкой. Интересно, что торт был придуман далеко от столицы Чехии, в честь которой выпечка получила название. Знаменитый "Пражский" изобрел российский кондитер Владимир Гуральник, который в свое время был подмастерьем у чехословацких кулинаров. К слову, руке этого мастера принадлежат и многие другие известные десерты, в том числе "Птичье молоко".
CC0 / Рixabay / MichaelBrilot / Современный чизкейк является классическим американским десертом, хотя история этого пирога уходит аж к древним грекам. Сегодня невозможно представить ни одну кофейню без этого торта: своим нежным вкусом чизкейк обязан сливочному сыру, на основе которого готовится десерт.
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Современный чизкейк является классическим американским десертом, хотя история этого пирога уходит аж к древним грекам. Сегодня невозможно представить ни одну кофейню без этого торта: своим нежным вкусом чизкейк обязан сливочному сыру, на основе которого готовится десерт.
© Foto : A KINGDOM FOR A CAKE"Фамильная" выпечка княжеской семьи Эстерхази является еще одним ключевым блюдом австрийской кухни. Особенностью этого десерта являются хрустящие коржи "дакуаз", которые пропитываются сливочным кремом и коньяком. Сверху торт поливается сахарной глазурью и декорируется характерным шоколадным рисунком. Бока "Эстерхази" традиционно усыпаны хлопьями миндаля.
"Фамильная" выпечка княжеской семьи Эстерхази является еще одним ключевым блюдом австрийской кухни. Особенностью этого десерта являются хрустящие коржи "дакуаз", которые пропитываются сливочным кремом и коньяком. Сверху торт поливается сахарной глазурью и декорируется характерным шоколадным рисунком. Бока "Эстерхази" традиционно усыпаны хлопьями миндаля.
CC0 / Рixabay / ngoctrung19902000 / История всеми любимого торта "Медовик" берет свое начало в России XIX века. Молодой придворный кулинар, не зная, что жена императора на дух не переносит мед, приготовил десерт по рецепту своего дедушки. Торт из нежных коржей с засахаренным медом и сметанной прослойкой так восхитил привередливую даму, что юношу было решено наградить.
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История всеми любимого торта "Медовик" берет свое начало в России XIX века. Молодой придворный кулинар, не зная, что жена императора на дух не переносит мед, приготовил десерт по рецепту своего дедушки. Торт из нежных коржей с засахаренным медом и сметанной прослойкой так восхитил привередливую даму, что юношу было решено наградить.
CC0 / Рixabay / Couleur / В наших краях заморский "Шварцвальд" все хозяйки знают как "Черный лес": нежнейшие бисквитные коржи пропитываются фруктовым бренди и взбитыми сливками, между слоями укладываются половинки свежей вишни, а сам торт посыпается кокосовой стружкой. Авторство воздушного и очень сладкого десерта принадлежит немецкому кондитеру Жозефу Келлеру.
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В наших краях заморский "Шварцвальд" все хозяйки знают как "Черный лес": нежнейшие бисквитные коржи пропитываются фруктовым бренди и взбитыми сливками, между слоями укладываются половинки свежей вишни, а сам торт посыпается кокосовой стружкой. Авторство воздушного и очень сладкого десерта принадлежит немецкому кондитеру Жозефу Келлеру.
CC0 / Рixabay / aedrozda / Родиной десерта с русским именем является Новая Зеландия. Торт был назван в честь русской балерины Анны Павловой — иностранных поваров восхитила и вдохновила на кулинарные подвиги белая пачка танцовщицы. Основой "Павловой" является меренга с недопеченной серединкой, безе обильно украшают взбитыми сливками и подают со свежими фруктами и ягодами.
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Родиной десерта с русским именем является Новая Зеландия. Торт был назван в честь русской балерины Анны Павловой — иностранных поваров восхитила и вдохновила на кулинарные подвиги белая пачка танцовщицы. Основой "Павловой" является меренга с недопеченной серединкой, безе обильно украшают взбитыми сливками и подают со свежими фруктами и ягодами.
CC0 / Рixabay / skeeze / Еще одной классикой американских хозяек является брауни. Удивительно простой в приготовлении десерт можно найти буквально на каждом семейном вечере. Секрет идеального брауни — в его текстуре: внутри тесто должно быть пористое, сердцевина — немного влажная или даже жидкая, а идеальная корочка обязательно должна получиться "в трещинки".
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Еще одной классикой американских хозяек является брауни. Удивительно простой в приготовлении десерт можно найти буквально на каждом семейном вечере. Секрет идеального брауни — в его текстуре: внутри тесто должно быть пористое, сердцевина — немного влажная или даже жидкая, а идеальная корочка обязательно должна получиться "в трещинки".
CC0 / Рixabay / Anestiev / Слово "тирамису" состоит из трех итальянских слов: tira mi su — это можно трактовать как "подними мне настроение". Бытует мнение, что представители знати ели изысканный итальянский десерт перед любовными свиданиями. Приготовить тирамису по классическому рецепту из свежайшего маскарпоне, марсалы и воздушного савойарди дома вряд ли получится, однако знатоки утверждают, что ради этого десерта стоит побывать в Италии.
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Слово "тирамису" состоит из трех итальянских слов: tira mi su — это можно трактовать как "подними мне настроение". Бытует мнение, что представители знати ели изысканный итальянский десерт перед любовными свиданиями. Приготовить тирамису по классическому рецепту из свежайшего маскарпоне, марсалы и воздушного савойарди дома вряд ли получится, однако знатоки утверждают, что ради этого десерта стоит побывать в Италии.