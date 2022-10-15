https://uz.sputniknews.ru/20221015/29165449.html

Самые красивые женщины мира с точки зрения теории о золотом сечении – фото

Самые красивые женщины мира с точки зрения теории о золотом сечении – фото

Самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо, если следовать идее "золотого сечения" Леонардо да Винчи.

2022-10-15T21:00+0500

2022-10-15T21:00+0500

2022-10-15T21:00+0500

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Впервые идею "золотого сечения" лица выдвинул и сформулировал великий итальянский художник, математик и изобретатель Леонардо да Винчи, сообщает Sputnik Азербайджан.Согласно расчетам, расстояние между глазами человека должно быть равно длине одного глаза, длина каждого уха – одной трети лица, как и расстояние от подбородка до носа.По аналогичному принципу рассчитываются остальные пропорции. Проще говоря, самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо.Английский доктор Джиллиан де Сильва провел исследование и разработал методику, позволяющую проанализировать черты лица на предмет соответствия идеалу по 12 параметрам.

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самые красивые женщины мира с точки зрения теории о золотом сечении фото самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо если следовать идее золотого сечения леонардо да винчи