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Самые красивые женщины мира с точки зрения теории о золотом сечении – фото
Самые красивые женщины мира с точки зрения теории о золотом сечении – фото
Самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо, если следовать идее "золотого сечения" Леонардо да Винчи.
2022-10-15T21:00+0500
2022-10-15T21:00+0500
фото
женщины
красота
мир
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Впервые идею "золотого сечения" лица выдвинул и сформулировал великий итальянский художник, математик и изобретатель Леонардо да Винчи, сообщает Sputnik Азербайджан.Согласно расчетам, расстояние между глазами человека должно быть равно длине одного глаза, длина каждого уха – одной трети лица, как и расстояние от подбородка до носа.По аналогичному принципу рассчитываются остальные пропорции. Проще говоря, самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо.Английский доктор Джиллиан де Сильва провел исследование и разработал методику, позволяющую проанализировать черты лица на предмет соответствия идеалу по 12 параметрам.
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самые красивые женщины мира с точки зрения теории о золотом сечении фото самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо если следовать идее золотого сечения леонардо да винчи
самые красивые женщины мира с точки зрения теории о золотом сечении фото самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо если следовать идее золотого сечения леонардо да винчи

Самые красивые женщины мира с точки зрения теории о золотом сечении – фото

21:00 15.10.2022
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Самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо, если следовать идее "золотого сечения" Леонардо да Винчи.
Впервые идею "золотого сечения" лица выдвинул и сформулировал великий итальянский художник, математик и изобретатель Леонардо да Винчи, сообщает Sputnik Азербайджан.
Согласно расчетам, расстояние между глазами человека должно быть равно длине одного глаза, длина каждого уха – одной трети лица, как и расстояние от подбородка до носа.
По аналогичному принципу рассчитываются остальные пропорции. Проще говоря, самая красивая девушка в мире должна иметь максимально симметричное и пропорциональное лицо.
Английский доктор Джиллиан де Сильва провел исследование и разработал методику, позволяющую проанализировать черты лица на предмет соответствия идеалу по 12 параметрам.
© AFP 2022 / Valerie Macon

Актриса Джоди Комер.

Актриса Джоди Комер. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2022 / Valerie Macon

Актриса Джоди Комер.

© AFP 2022 / Angela Weiss

Певица Зендая.

Певица Зендая. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AFP 2022 / Angela Weiss

Певица Зендая.

© AFP 2022 / Ansres Kudacki

Модель Белла Хадид.

Модель Белла Хадид. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP 2022 / Ansres Kudacki

Модель Белла Хадид.

© AFP 2022 / Angela Weiss

Американская певица Бейонсе.

Американская певица Бейонсе. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AFP 2022 / Angela Weiss

Американская певица Бейонсе.

© AP Photo / Scott Garfitt

Актриса Натали Портман.

Актриса Натали Портман. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AP Photo / Scott Garfitt

Актриса Натали Портман.

© AFP 2022 / Valerie Macon

Певица Ариана Гранде.

Певица Ариана Гранде. - Sputnik Узбекистан
6/10
© AFP 2022 / Valerie Macon

Певица Ариана Гранде.

© AFP 2022 / Valerie Macon

Американская певица Тейлор Свифт на Международном кинофестивале в Торонто.

Американская певица Тейлор Свифт на Международном кинофестивале в Торонто. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AFP 2022 / Valerie Macon

Американская певица Тейлор Свифт на Международном кинофестивале в Торонто.

© AFP 2022 / Chris J Ratcliffe

Английская модель Джордан Данн во время показа Topshop на неделе моды в Лондоне.

Английская модель Джордан Данн во время показа Topshop на неделе моды в Лондоне. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP 2022 / Chris J Ratcliffe

Английская модель Джордан Данн во время показа Topshop на неделе моды в Лондоне.

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

Индийская актриса и член жюри официального отбора Дипика Падуконе на 75-м Каннском кинофестивале.

Индийская актриса и член жюри официального отбора Дипика Падуконе на 75-м Каннском кинофестивале. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

Индийская актриса и член жюри официального отбора Дипика Падуконе на 75-м Каннском кинофестивале.

© AFP 2022 / Robyn Beck

Актриса Чон Хо Ен на 74-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

Актриса Чон Хо Ен на 74-й церемонии вручения премии &quot;Эмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP 2022 / Robyn Beck

Актриса Чон Хо Ен на 74-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе.

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