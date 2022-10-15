https://uz.sputniknews.ru/20221015/evrosoyuz-obyavil-ob-otkrytii-vtorogo-fronta-protivnikom-nazvan-ves-mir-29154678.html

Евросоюз объявил об открытии второго фронта: противником назван весь мир

Евросоюз объявил об открытии второго фронта: противником назван весь мир

"Европа — это сад. Мы создали этот сад. Все в нем работает. Это лучшее сочетание политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности из... 15.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-15T16:06+0500

2022-10-15T16:06+0500

2022-10-15T16:06+0500

колумнисты

евросоюз

мир

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"Европа — это сад. Мы создали этот сад. Все в нем работает. Это лучшее сочетание политической свободы, экономического процветания и социальной сплоченности из того, что смогло достичь человечество" — это не Монтескье, не Дидро и не Руссо, смотревшие на континент из их XVIII века, столетия "галантности и Просвещения", и поэтому подобный пафос, граничащий с наивностью, им был простителен, пишет колумнист РИА Новости Елена Караева.Нет, это цитата из речи Жозепа Борреля — верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.Каждая фраза в избранном фрагменте спича балансирует на грани выдачи желаемого за действительное (чтобы не назвать сказанное вульгарным враньем: политические свободы как таковые отсутствуют, экономическое процветание улетучилось, а про социальную сплоченность нужно поинтересоваться у тех, кто живет в этнических гетто, практически не имея ни малейшей возможности из них выбраться).Но шеф общеевропейской дипломатии на этом и не думал останавливаться.Он продолжил: "Остальной мир — не сад, а джунгли. И джунгли могут взять сад силой. <…> Но строительство стен не может быть ответом на угрозу, исходящую от джунглей, хотя игнорировать эту опасность мы, садовники, ухаживающие за садом, не можем. Мы должны сами идти в джунгли".Евросоюзу, как явствует из сказанного, совершенно недостаточно вести прокси-войну с Россией. Его новый противник — тот мир, который не согласен с европейской системой ценностей, с европейским стилем жизни, с европейской системой навязывания — с помощью в том числе и шантажа — своих представлений о том, что такое добро. И о том, что такое зло. Как и представлений о том, что находится по иную сторону и зла, и добра.Если этого откровенного расчехления недостаточно, чтобы понять стратегические и тактические интенции тех, кто сегодня принимает решения в Брюсселе, то вот еще одна цитата. Из все того же Борреля, правда, аудитория была иной.Перед главным европейским дипломатом на этот раз сидели его подчиненные — послы, представляющие Евросоюз в столицах разных стран мира. Шеф внешнеполитического направления ЕС раскрыл секрет ухоженного "европейского сада"."Источники нашего процветания — дешевые русские энергоносители, которые мы получали постоянно, в рамках действующих контрактов. <…> А также доступ к огромному рынку Китая, чтобы экспортировать и импортировать. Чтобы переводить туда производства, чтобы инвестировать в китайскую экономику и чтобы получать дешевые товары. И именно китайские рабочие, получавшие маленькую зарплату за свой труд, помогли нам на протяжении многих лет держать инфляцию в узде и на низком уровне, а отнюдь не центробанки европейских стран".Итак, все до того существовавшие маски, перчатки, все эти "извольте-позвольте" и "только после вас" сегодня объединенной Европой сброшены.Есть она, прекрасная, как сияющий град на холме (хэллоу, мистер Рейган), ну или как ухоженный сад, и есть — джунгли, то есть "империи зла".Большие, маленькие, очень влиятельные, просто влиятельные, не совсем влиятельные. И вот этой части мира просвещенные европейцы, вооруженные тезисами из вольтеровского "Кандида" (парафраз о саде, который использовал Боррель, — точно оттуда), а еще пушками, а еще — методами шантажа и запугивания (желающим убедиться, как это делается, достаточно взглянуть, например, в сторону Белграда), пытаются угрожать, чтобы добиться желаемого результата.Почему угрожают?Потому что за века возделывания европейского политического садово-паркового пространства и правители стран, и жители этих стран не научились ни в ком видеть равных себе.С американцами альянс, несмотря на все декларации и заверения в искренней любви, тоже, по большому счету, скорее вынужденный.Эти отношения — как неравный (очень) брак, в котором европейская красота и прочие достоинства отданы были за плату в виде военной безопасности. Чтобы не тратиться на содержание армий самим, а сидеть под чужим и надежным, в том числе и ядерным зонтиком."Я девочка, и я хочу на ручки", — говорила объединенная Европа раньше, когда ей нужно было "тянуть" средства на собственное содержание с наивной России. Которая качала и качала нефть, газ, а еще непрерывно снабжала европейскую промышленность другими природными ресурсами и прочими полезными ископаемыми — холодная ли война на дворе, введены ли уже или еще только введены будут санкции, которые действовали и действуют с момента, как только Советский Союз вообще начал существовать."Я девочка, я наняла садовников, они мне устроили садик, но я все равно по-прежнему хочу на ручки", — говорит объединенная Европа сегодня.И именно поэтому она, объединенная Европа, должна себя защитить от "злобных джунглей". Иными словами: она, объединенная Европа, пусть и имеет вид довольно потасканный и даже где-то вполне обшарпанный, пусть ее красота, хм, потускнела, шея — давно обвисла, морщины — тут как тут, глубокие и неустранимые даже мощным лазером, все равно нуждается в том, чтобы ее содержали.Как в свое время в содержании нуждались патриции и патрицианки, пока за ними ухаживал и их обеспечивал плебс.Как позже в содержании нуждалась все та же европейская знать, на которую гнула спину европейская же чернь.Череда революций, смешение социальных страт, декларируемое уничтожение сословных барьеров всего лишь расширили число тех, кто требует себя содержать, ни разу не посмотрев на себя в зеркало.Они, европейцы, конечно, признают братство и даже равенство. И вообще, это их главный девиз. Но они при этом абсолютно убеждены, что есть те, кто равен. И те, кто еще равнее. Те как раз, кто равнее, и есть настоящие европейцы. Как та настоящая принцесса из сказки Андерсена, что чувствовала горошину сквозь слой перин и матрасов.Самое время сказать следующее.Уважаемые любители ухоженного сада, который пожух, облетел и местами даже подсох, вы живете (и довольно давно) в мире, в котором ценности, которые вы пытались выдать за нечто реально важное и универсальное, оказались дешевыми стекляшками.Ваши своды законов и правил, которыми вы так гордитесь, собственно, не работают даже в пределах вашего "сверкающего града на холме", поскольку часть обитателей на все эти кунштюки давно забила болт, понимая, что в любом случае общество их уже отвергло.Ваши демократические процедуры хороши для вас только тогда, когда они действуют исключительно так, как вам нравится, с результатами, которые вы одобряете, а если происходит то, что вам не по "ндраву", пусть и рамках все тех же процессов, вы немедленно это называете нарушением "международного права" и закатываете истерику, как немолодая содержанка.В вашем — том самом — давнем, уютном, приятном для существования мире, где раньше выполнялись все ваши капризы, вас, носителей всего самого справедливого, уже давно не любят, не уважают и не идеализируют.Вас, откроем этот секрет Полишинеля, всего лишь терпят, как терпят сварливых, претенциозных и очень ленивых людей, утративших полностью связь с реальной жизнью.Поэтому, конечно, вы можете нахваливать свой сад до бесконечности, пока хватит сил, а также объявлять поход "против джунглей", но для того, чтобы до этих "джунглей" доехать, как минимум нужно иметь ресурсы, во-первых, на чем добраться, и, во-вторых, иметь возможность хоть чем-то эти "джунгли" прельстить.А у вас уже некоторое время нет ни того ни другого.И чтобы хвастаться собственным ухоженным садом, прополкой сорняков, а также разбрасыванием навоза в качестве удобрения, придется заняться всем самим. Вот этими вашими ухоженными ручками. Взяв в руки тяпки и тачки. А к соответствующим процессу запахам, поскольку горячая вода стала у вас предметом роскоши, придется привыкнуть.Нравится, не нравится — терпи, Европа, пусть когда-то ты и была красавица.

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2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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евросоюз объявил об открытии второго фронта противником назван весь мир