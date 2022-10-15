https://uz.sputniknews.ru/20221015/koltashov-o-padenii-ekonomiki-es-sanktsiyax-i-reshenii-opek-snizit-dobychu-nefti-29157251.html

Колташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти

Колташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти

Эксперт рассказал о том, как антироссийские санкции влияют на экономику Евросоюза. Подробнее - в видео Sputnik.

2022-10-15T16:47+0500

2022-10-15T16:47+0500

2022-10-15T16:47+0500

видео

ес

экономика

санкции

решение

опек

нефть

добыча

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Сколько еще потеряет Европа из-за антироссийских санкций? Почему введенные ограничения пока играют на руку США и что может измениться в будущем? Смогут ли США удержать под своим контролем разоренную Европу с разрушенной промышленностью? И прекратит ли существование Евросоюз? Зачем ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки? И на что на самом деле в этой ситуации ставит Саудовская Аравия? Об этих и других темах мы поговорили с директором Института нового общества Василием Колташовым. Не пропустите интервью на нашем канале.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

колташов о падении экономики ес санкциях и решении опек+ снизить добычу нефти эксперт рассказал о том как антироссийские санкции влияют на экономику евросоюза подробнее в видео sputnik