https://uz.sputniknews.ru/20221015/koltashov-o-padenii-ekonomiki-es-sanktsiyax-i-reshenii-opek-snizit-dobychu-nefti-29157251.html
Колташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти
Колташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти
Эксперт рассказал о том, как антироссийские санкции влияют на экономику Евросоюза. Подробнее - в видео Sputnik.
2022-10-15T16:47+0500
2022-10-15T16:47+0500
2022-10-15T16:47+0500
видео
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экономика
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решение
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нефть
добыча
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Сколько еще потеряет Европа из-за антироссийских санкций? Почему введенные ограничения пока играют на руку США и что может измениться в будущем? Смогут ли США удержать под своим контролем разоренную Европу с разрушенной промышленностью? И прекратит ли существование Евросоюз? Зачем ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки? И на что на самом деле в этой ситуации ставит Саудовская Аравия? Об этих и других темах мы поговорили с директором Института нового общества Василием Колташовым. Не пропустите интервью на нашем канале.
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колташов о падении экономики ес санкциях и решении опек+ снизить добычу нефти эксперт рассказал о том как антироссийские санкции влияют на экономику евросоюза подробнее в видео sputnik
колташов о падении экономики ес санкциях и решении опек+ снизить добычу нефти эксперт рассказал о том как антироссийские санкции влияют на экономику евросоюза подробнее в видео sputnik
Колташов о падении экономики ЕС, санкциях и решении ОПЕК+ снизить добычу нефти
Эксперт рассказал о том, как антироссийские санкции влияют на экономику Евросоюза. Подробнее - в видео Sputnik.
Сколько еще потеряет Европа из-за антироссийских санкций? Почему введенные ограничения пока играют на руку США и что может измениться в будущем? Смогут ли США удержать под своим контролем разоренную Европу с разрушенной промышленностью? И прекратит ли существование Евросоюз?
Зачем ОПЕК+ приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки? И на что на самом деле в этой ситуации ставит Саудовская Аравия?
Об этих и других темах мы поговорили с директором Института нового общества Василием Колташовым. Не пропустите интервью на нашем канале.