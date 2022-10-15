https://uz.sputniknews.ru/20221015/koordinator-oon-rasskazal-chto-produktovaya-sdelka-budet-prodlena-29154520.html
Координатор ООН рассказал, что продуктовая сделка будет продлена
Координатор ООН рассказал, что продуктовая сделка будет продлена
В данное время проводятся переговоры по продлению срока действия сделки.
2022-10-15T15:25+0500
2022-10-15T15:25+0500
2022-10-15T15:25+0500
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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла выразил мнение, что "продуктовая сделка" будет не только продлена, но и, возможно, расширена. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее источник в Стамбуле сообщил, что ведутся переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки", есть шанс на консенсус. Её срок действия завершается 19 ноября.По словам координатора, Россия и Украина выдвигают определенные требования для обновления договоренностей - Москва призывает возобновить экспорт аммиака, а Киев хочет продления сделки более чем на год и включения в нее порта города Николаев.Напомним: в Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.Президент России Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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координатор оон рассказал заявил что продуктовая сделка будет продлена в данное время проводятся переговоры по продлению срока действия продуктовой сделки
координатор оон рассказал заявил что продуктовая сделка будет продлена в данное время проводятся переговоры по продлению срока действия продуктовой сделки
Координатор ООН рассказал, что продуктовая сделка будет продлена
В данное время проводятся переговоры по продлению срока действия сделки.
ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла выразил мнение, что "продуктовая сделка" будет не только продлена, но и, возможно, расширена. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее источник в Стамбуле сообщил, что ведутся переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки", есть шанс на консенсус. Её срок действия завершается 19 ноября.
"Все, что я слышал, указывает на то, что она будет не только продлена, но и, возможно, расширена", - заявил Абдулла.
По словам координатора, Россия и Украина выдвигают определенные требования для обновления договоренностей - Москва призывает возобновить экспорт аммиака, а Киев хочет продления сделки более чем на год и включения в нее порта города Николаев.
Напомним: в Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.
Президент России Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.