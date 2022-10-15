https://uz.sputniknews.ru/20221015/koordinator-oon-rasskazal-chto-produktovaya-sdelka-budet-prodlena-29154520.html

Координатор ООН рассказал, что продуктовая сделка будет продлена

Координатор ООН рассказал, что продуктовая сделка будет продлена

В данное время проводятся переговоры по продлению срока действия сделки.

2022-10-15T15:25+0500

2022-10-15T15:25+0500

2022-10-15T15:25+0500

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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Координатор ООН по Черноморской инициативе по перевозке зерна Амир Махмуд Абдулла выразил мнение, что "продуктовая сделка" будет не только продлена, но и, возможно, расширена. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее источник в Стамбуле сообщил, что ведутся переговоры по продлению срока действия "продуктовой сделки", есть шанс на консенсус. Её срок действия завершается 19 ноября.По словам координатора, Россия и Украина выдвигают определенные требования для обновления договоренностей - Москва призывает возобновить экспорт аммиака, а Киев хочет продления сделки более чем на год и включения в нее порта города Николаев.Напомним: в Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает.Президент России Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

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Sputnik Узбекистан

координатор оон рассказал заявил что продуктовая сделка будет продлена в данное время проводятся переговоры по продлению срока действия продуктовой сделки