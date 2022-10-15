https://uz.sputniknews.ru/20221015/olimpiyskaya-chempionka-chusovitina-otkazalas-uchastvovat-v-chempionate-mira-v-etom-godu-29151767.html

Олимпийская чемпионка Чусовитина отказалась участвовать в чемпионате мира в этом году

Олимпийская чемпионка Чусовитина отказалась участвовать в чемпионате мира в этом году

Именитая гимнастка готовится к отбору на Олимпийские игры в Париже. Подробности - в нашем материале.

2022-10-15T11:59+0500

2022-10-15T11:59+0500

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оксана чусовитина

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чемпионат мира 2022

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олимпийские игры

париж

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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина отказалась от участия в предстоящем чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартует в конце октября в Ливерпуле. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.По словам именитой гимнастки, она приняла такое решение, чтобы сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону, когда будет проходить отбор на Олимпийские игры.Также Чусовитина рассказала, что на первенстве планеты в этом году Узбекистан представят две спортсменки.Напомним: Оксана Чусовитина восемь раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в историю гимнастики и Книгу рекордов Гиннесса. В марте спортсменка заняла первое место в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре. В мае она стала чемпионкой Узбекистана в опорном прыжке и приняла решение готовиться к Олимпиаде 2024 года в Париже.

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олимпийская чемпионка чусовитина отказалась участвовать в чемпионате мира в этом году 2022 почему именитая гимнастка готовится к отбору на олимпийские игры в париже комментарий чусовитиной биография почему не поедет на чм