https://uz.sputniknews.ru/20221015/olimpiyskaya-chempionka-chusovitina-otkazalas-uchastvovat-v-chempionate-mira-v-etom-godu-29151767.html
Олимпийская чемпионка Чусовитина отказалась участвовать в чемпионате мира в этом году
Олимпийская чемпионка Чусовитина отказалась участвовать в чемпионате мира в этом году
Именитая гимнастка готовится к отбору на Олимпийские игры в Париже. Подробности - в нашем материале.
2022-10-15T11:59+0500
2022-10-15T11:59+0500
2022-10-15T12:05+0500
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олимпийские игры
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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина отказалась от участия в предстоящем чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартует в конце октября в Ливерпуле. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.По словам именитой гимнастки, она приняла такое решение, чтобы сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону, когда будет проходить отбор на Олимпийские игры.Также Чусовитина рассказала, что на первенстве планеты в этом году Узбекистан представят две спортсменки.Напомним: Оксана Чусовитина восемь раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в историю гимнастики и Книгу рекордов Гиннесса. В марте спортсменка заняла первое место в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре. В мае она стала чемпионкой Узбекистана в опорном прыжке и приняла решение готовиться к Олимпиаде 2024 года в Париже.
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олимпийская чемпионка чусовитина отказалась участвовать в чемпионате мира в этом году 2022 почему именитая гимнастка готовится к отбору на олимпийские игры в париже комментарий чусовитиной биография почему не поедет на чм
олимпийская чемпионка чусовитина отказалась участвовать в чемпионате мира в этом году 2022 почему именитая гимнастка готовится к отбору на олимпийские игры в париже комментарий чусовитиной биография почему не поедет на чм
Олимпийская чемпионка Чусовитина отказалась участвовать в чемпионате мира в этом году
11:59 15.10.2022 (обновлено: 12:05 15.10.2022)
Именитая гимнастка готовится к отбору на Олимпийские игры в Париже. Подробности — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина отказалась от участия в предстоящем чемпионате мира по спортивной гимнастике, который стартует в конце октября в Ливерпуле. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
По словам именитой гимнастки, она приняла такое решение, чтобы сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону, когда будет проходить отбор на Олимпийские игры.
"На этот чемпионат мира я не еду, он для меня не так важен, как следующий год и 2024-й. Поэтому я хочу сконцентрироваться на 2023-2024 годах. Я готовлю многоборье, поэтому буду выступать по многоборью", — рассказала олимпийская чемпионка.
Также Чусовитина рассказала, что на первенстве планеты в этом году Узбекистан представят две спортсменки.
"На этот ЧМ у нас попали две спортсменки, они будут представлять нашу страну. Поэтому молодым — дорога, а я буду потихонечку готовиться к следующему году", — поделилась с корреспондентом Sputnik Чусовитина.
Напомним: Оксана Чусовитина восемь раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в историю гимнастики и Книгу рекордов Гиннесса. В марте спортсменка заняла первое место в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Катаре. В мае она стала чемпионкой Узбекистана в опорном прыжке и приняла решение готовиться к Олимпиаде 2024 года в Париже.