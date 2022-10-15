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Потерявшим дома из-за боев жителям ДНР выплатят более 14 миллионов рублей
Потерявшим дома из-за боев жителям ДНР выплатят более 14 миллионов рублей
В ДНР развернут 51 пункт приема заявлений для получения компенсации за поврежденное жилье.
2022-10-15T18:10+0500
2022-10-15T18:10+0500
2022-10-15T18:10+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
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компенсация
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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, будет выплачено более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.Для того, чтобы получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье, а также имущество первой необходимости, нужно будет обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По словам Хоценко, в республике будет развернут 51 пункт приема заявлений.Напомним: президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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потерявшим дома из за боев жителям днр выплатят более 14 миллионов рублей в днр развернут 51 пункт приема заявлений для получения компенсации за поврежденное жилье как получить компенсацию в днр если потерял дом разбомбили как подать заявление где сколько как определяется размер выплат
потерявшим дома из за боев жителям днр выплатят более 14 миллионов рублей в днр развернут 51 пункт приема заявлений для получения компенсации за поврежденное жилье как получить компенсацию в днр если потерял дом разбомбили как подать заявление где сколько как определяется размер выплат
Потерявшим дома из-за боев жителям ДНР выплатят более 14 миллионов рублей
В ДНР развернут 51 пункт приема заявлений для получения компенсации за поврежденное жилье.
ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik.
Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, будет выплачено более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Более 14 миллионов рублей выплатим жителям, которые лишились своих домов и имущества из-за преступных действий Украины", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Для того, чтобы получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье, а также имущество первой необходимости, нужно будет обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По словам Хоценко, в республике будет развернут 51 пункт приема заявлений.
Напомним: президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.