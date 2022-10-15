https://uz.sputniknews.ru/20221015/poteryavshim-doma-iz-za-boev-jitelyam-dnr-vyplatyat-bolee-14-millionov-rubley-29158037.html

Потерявшим дома из-за боев жителям ДНР выплатят более 14 миллионов рублей

Потерявшим дома из-за боев жителям ДНР выплатят более 14 миллионов рублей

В ДНР развернут 51 пункт приема заявлений для получения компенсации за поврежденное жилье.

2022-10-15T18:10+0500

2022-10-15T18:10+0500

2022-10-15T18:10+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

жители

дом

компенсация

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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Премьер-министр ДНР Виталий Хоценко заявил, что жителям республики, потерявшим жилье или имущество в ходе боевых действий, будет выплачено более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.Для того, чтобы получить компенсацию за утраченное или поврежденное жилье, а также имущество первой необходимости, нужно будет обратиться в комиссию по рассмотрению заявлений лиц, пострадавших в результате боевых действий. По словам Хоценко, в республике будет развернут 51 пункт приема заявлений.Напомним: президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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