https://uz.sputniknews.ru/20221015/samye-bespoleznye-narodnye-sredstva-ot-prostudy-i-grippa--mnenie-vracha-29167506.html

Самые бесполезные народные средства от простуды и гриппа — мнение врача

Самые бесполезные народные средства от простуды и гриппа — мнение врача

По заявлению врачей, употребление горячих напитков в большом объеме не поможет справиться в болезнью.

2022-10-15T22:01+0500

2022-10-15T22:01+0500

2022-10-15T22:01+0500

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Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал, какие народные способы лечения простуды и гриппа являются бесполезными, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, употребление горячих напитков в больших количествах не поможет справиться с болезнью.Полезных свойств не имеют также горячее молоко и мед, добавленный в горячий напиток. Кроме того, выздоровление не ускорит употребление цитрусов, поскольку витамин С при гриппе практически бесполезен. Избыток цитрусовых может лишь негативно сказаться на состоянии слизистой желудка, заявил врач.Терапевт раскритиковал употребление масла и жира животных, отметив, что эти продукты могут расстроить желудочно-кишечный тракт.Абакумов также назвал бесполезными такие популярные средства, как употребление лука, чеснока и водки с перцем. Врач развеял миф и об ингаляциях паром вареного картофеля.

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