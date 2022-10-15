https://uz.sputniknews.ru/20221015/samye-bespoleznye-narodnye-sredstva-ot-prostudy-i-grippa--mnenie-vracha-29167506.html
Самые бесполезные народные средства от простуды и гриппа — мнение врача
Самые бесполезные народные средства от простуды и гриппа — мнение врача
По заявлению врачей, употребление горячих напитков в большом объеме не поможет справиться в болезнью.
2022-10-15T22:01+0500
2022-10-15T22:01+0500
2022-10-15T22:01+0500
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Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал, какие народные способы лечения простуды и гриппа являются бесполезными, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, употребление горячих напитков в больших количествах не поможет справиться с болезнью.Полезных свойств не имеют также горячее молоко и мед, добавленный в горячий напиток. Кроме того, выздоровление не ускорит употребление цитрусов, поскольку витамин С при гриппе практически бесполезен. Избыток цитрусовых может лишь негативно сказаться на состоянии слизистой желудка, заявил врач.Терапевт раскритиковал употребление масла и жира животных, отметив, что эти продукты могут расстроить желудочно-кишечный тракт.Абакумов также назвал бесполезными такие популярные средства, как употребление лука, чеснока и водки с перцем. Врач развеял миф и об ингаляциях паром вареного картофеля.
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самые бесполезные народные средства от простуды и гриппа мнение врача по заявлению врачей употребление горячих напитков в большом объеме не поможет справиться в болезнью какие народны средства помогают не помогают при простуде гриппе рецепт лучших народных средств
самые бесполезные народные средства от простуды и гриппа мнение врача по заявлению врачей употребление горячих напитков в большом объеме не поможет справиться в болезнью какие народны средства помогают не помогают при простуде гриппе рецепт лучших народных средств
Самые бесполезные народные средства от простуды и гриппа — мнение врача
По заявлению врачей, употребление горячих напитков в большом объеме не поможет справиться в болезнью.
Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал, какие народные способы лечения простуды и гриппа являются бесполезными, сообщает РИА Новости
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По словам специалиста, употребление горячих напитков в больших количествах не поможет справиться с болезнью.
"Обильное питье при гриппе никогда не помешает, но теплое, а не кипяток. Питье лучше подкисленное, чем сладкое, но без фанатизма, потому что от избытка кислоты можно спровоцировать гастрит. Рекомендую заменить питье в форме чая с малиной на теплые брусничные и клюквенные морсы. Ничуть не хуже по вкусу, но в разы полезнее", — написал Абакумов в своем Telegram-канале.
Полезных свойств не имеют также горячее молоко и мед, добавленный в горячий напиток. Кроме того, выздоровление не ускорит употребление цитрусов, поскольку витамин С при гриппе практически бесполезен. Избыток цитрусовых может лишь негативно сказаться на состоянии слизистой желудка, заявил врач.
Терапевт раскритиковал употребление масла и жира животных, отметив, что эти продукты могут расстроить желудочно-кишечный тракт.
"Сливочное масло или жир животных (бедненьких барашков, медведей или, страшно представить, собак) при употреблении внутрь, да и наружу, никакого терапевтического эффекта в борьбе с гриппом не окажут", — заявил врач.
Абакумов также назвал бесполезными такие популярные средства, как употребление лука, чеснока и водки с перцем. Врач развеял миф и об ингаляциях паром вареного картофеля.
"Пользы от этого не будет, а только есть риск обжечь дыхательные пути и кожу. Все ингаляции только через небулайзер, а картошку перевести в пюре, если не успели накапать туда соплями", — заявил эксперт.