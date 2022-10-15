https://uz.sputniknews.ru/20221015/tyajeloatletki-iz-uzbekistana-zavoevali-tri-medali-na-chempionate-azii--foto-29159209.html

Тяжелоатлетки из Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии — фото

Тяжелоатлетки из Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии — фото

Первенство Азии по тяжелой атлетике проходит в Бахрейне.

2022-10-15T18:49+0500

2022-10-15T18:49+0500

2022-10-15T18:49+0500

спорт

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекистанки завоевали три медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике, который проходит в Бахрейне. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, Ригина Адашбаева, выступавшая в весовой категории до 81 кг, завоевала бронзовую медаль в рывке с результатом 97 кг. В толчке (115 кг) и по сумме двух упражнений (212 кг) узбекистанская спортсменка показала четвёртый результат.Турсуной Джабборова, в свою очередь, пополнила копилку сборной Узбекистана двумя медалями. Джабборова выступала в весовой категории до 87 кг.Она завоевала серебряную медаль в рывке с результатом 112 кг, в толчке атлетка уступила один килограмм обладательнице бронзовой награде и заняла четвертое место. По сумме двух упражнений с результатом 242 кг Джабборова выиграла бронзовую награду.

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тяжелоатлетки из узбекистана завоевали три медали на чемпионате азии фото первенство азии по тяжелой атлетике проходит в бахрейне