https://uz.sputniknews.ru/20221015/uzbekistanskie-rabotodateli-nachnut-sostavlyat-spiski-buduschix-pensionerov-29157560.html

Узбекистанские работодатели начнут составлять списки будущих пенсионеров

Узбекистанские работодатели начнут составлять списки будущих пенсионеров

При назначении пенсии по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца не нужны дополнительные документы.

2022-10-15T17:28+0500

2022-10-15T17:28+0500

2022-10-15T17:28+0500

общество

пенсионеры

пенсионер

пенсия

узбекистан

работодатель

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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Кабинет Министров разработал новый порядок назначения и выплаты государственных пенсий в республике.В частности, документ определяет механизмы:Ежегодно в декабре на основании личных ведомостей и трудовых книжек работодатели составляют списки работников, которые в следующем году будут иметь право на пенсию как на общих, так и на льготных условиях.При этом с просьбой о назначении пенсии гражданин может обратиться в любое время со дня возникновения права на пенсию.Также при назначении пенсии по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца не нужно предоставлять дополнительные документы – вся информация находится в межведомственном программно-аппаратном комплексе Единой национальной системы труда.Также в документе установлено, что отделение Пенсионного фонда республики не должно проводить проверку данных для назначения пенсии, если информация была получена:Кроме этого обновленный закон " О государственном пенсионном обеспечении граждан" предусматривает увеличение с 1 января 2023 года максимального размера среднемесячной заработной платы, принимаемой для исчисления пенсий по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца, с 10-кратного до 12-кратного размера базовой величины исчисления пенсионных выплат.

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Sputnik Узбекистан

узбекистанские работодатели начнут составлять списки будущих пенсионеров при назначении пенсии по возрасту по инвалидности или в случае потери кормильца не нужны дополнительные документы