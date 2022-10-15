https://uz.sputniknews.ru/20221015/uzbekistanskie-rabotodateli-nachnut-sostavlyat-spiski-buduschix-pensionerov-29157560.html
Узбекистанские работодатели начнут составлять списки будущих пенсионеров
Узбекистанские работодатели начнут составлять списки будущих пенсионеров
При назначении пенсии по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца не нужны дополнительные документы.
2022-10-15T17:28+0500
2022-10-15T17:28+0500
2022-10-15T17:28+0500
общество
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пенсионер
пенсия
узбекистан
работодатель
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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Кабинет Министров разработал новый порядок назначения и выплаты государственных пенсий в республике.В частности, документ определяет механизмы:Ежегодно в декабре на основании личных ведомостей и трудовых книжек работодатели составляют списки работников, которые в следующем году будут иметь право на пенсию как на общих, так и на льготных условиях.При этом с просьбой о назначении пенсии гражданин может обратиться в любое время со дня возникновения права на пенсию.Также при назначении пенсии по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца не нужно предоставлять дополнительные документы – вся информация находится в межведомственном программно-аппаратном комплексе Единой национальной системы труда.Также в документе установлено, что отделение Пенсионного фонда республики не должно проводить проверку данных для назначения пенсии, если информация была получена:Кроме этого обновленный закон " О государственном пенсионном обеспечении граждан" предусматривает увеличение с 1 января 2023 года максимального размера среднемесячной заработной платы, принимаемой для исчисления пенсий по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца, с 10-кратного до 12-кратного размера базовой величины исчисления пенсионных выплат.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанские работодатели начнут составлять списки будущих пенсионеров при назначении пенсии по возрасту по инвалидности или в случае потери кормильца не нужны дополнительные документы
узбекистанские работодатели начнут составлять списки будущих пенсионеров при назначении пенсии по возрасту по инвалидности или в случае потери кормильца не нужны дополнительные документы
Узбекистанские работодатели начнут составлять списки будущих пенсионеров
При назначении пенсии по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца не нужны дополнительные документы.
ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik.
Кабинет Министров разработал новый порядок
назначения и выплаты государственных пенсий в республике.
В частности, документ определяет механизмы:
решения вопросов назначения гражданам государственных пенсий;
применения пенсионных льгот;
перерасчета, восстановления, выплаты, вычета из пенсии;
обеспечения пенсиями и другими выплатами.
Ежегодно в декабре на основании личных ведомостей и трудовых книжек работодатели составляют списки работников, которые в следующем году будут иметь право на пенсию как на общих, так и на льготных условиях.
При этом с просьбой о назначении пенсии гражданин может обратиться в любое время со дня возникновения права на пенсию.
Также при назначении пенсии по возрасту, по инвалидности или в случае потери кормильца не нужно предоставлять дополнительные документы – вся информация находится в межведомственном программно-аппаратном комплексе Единой национальной системы труда.
Также в документе установлено, что отделение Пенсионного фонда республики не должно проводить проверку данных для назначения пенсии, если информация была получена:
из накопительной пенсионной системы;
из электронного централизованного реестра индивидуального учета страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд;
из электронного централизованного реестра индивидуального учета заработной платы граждан;
из межведомственного аппаратно-программного комплекса Единой национальной системы труда и информационных систем других министерств и ведомств.
Кроме этого обновленный закон " О государственном пенсионном обеспечении граждан" предусматривает увеличение с 1 января 2023 года максимального размера среднемесячной заработной платы, принимаемой для исчисления пенсий по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца, с 10-кратного до 12-кратного размера базовой величины исчисления пенсионных выплат.