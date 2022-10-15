https://uz.sputniknews.ru/20221015/uzbekistantsy-shturmuyut-molodejnyy-chempionat-azii-po-legkoy-atletike--foto-29154178.html
Узбекистанцы штурмуют молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике – фото
Узбекистанцы штурмуют молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике – фото
Молодежное первенство континента по легкой атлетике проходит в Кувейте.
2022-10-15T14:02+0500
2022-10-15T14:02+0500
2022-10-15T14:02+0500
спорт
узбекистанцы
чемпионат азии
легкая атлетика
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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевывают медали на молодежном чемпионате Азии по легкой атлетике U-18, который стартовал в Кувейте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в первый соревновательный день узбекистанка, чемпионка мира среди молодёжи в тройном прыжке Шарифа Давронова завоевала золотую медаль в секторе прыжков в длину, установив личный рекорд 6,06 м.Еще одна представительница Узбекистана Хушноза Шавкатова заняла четвертое место в этой же дисциплине с результатом 5,78 м.Кроме этого, узбекистанский атлет Нодир Норбоев завоевал награду высшего достоинства в многоборье. В прыжках в высоту среди девушек копилку сборной республики золотой медалью пополнила Барнохон Сайфуллаева с результатом 1,84 м.
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узбекистанцы штурмуют молодежный чемпионат азии по легкой атлетике фото молодежное первенство континента по легкой атлетике проходит в кувейте шарифа давронова нодир норбоев барнохон сайфуллаева результаты биография узбекистан
узбекистанцы штурмуют молодежный чемпионат азии по легкой атлетике фото молодежное первенство континента по легкой атлетике проходит в кувейте шарифа давронова нодир норбоев барнохон сайфуллаева результаты биография узбекистан
Узбекистанцы штурмуют молодежный чемпионат Азии по легкой атлетике – фото
Молодежное первенство континента по легкой атлетике проходит в Кувейте.
ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевывают медали на молодежном чемпионате Азии по легкой атлетике U-18, который стартовал в Кувейте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, в первый соревновательный день узбекистанка, чемпионка мира среди молодёжи в тройном прыжке Шарифа Давронова завоевала золотую медаль в секторе прыжков в длину, установив личный рекорд 6,06 м.
Еще одна представительница Узбекистана Хушноза Шавкатова заняла четвертое место в этой же дисциплине с результатом 5,78 м.
Кроме этого, узбекистанский атлет Нодир Норбоев завоевал награду высшего достоинства в многоборье. В прыжках в высоту среди девушек копилку сборной республики золотой медалью пополнила Барнохон Сайфуллаева с результатом 1,84 м.