https://uz.sputniknews.ru/20221015/v-uzbekistane-rezko-poxolodaet--29146995.html

В Узбекистане резко похолодает

В Узбекистане резко похолодает

Узгидромет распространил экстренное предупреждение

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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. В Узбекистане ожидается резкое похолодание. Экстренное предупреждение об этом распространил Центр гидрометеорологии республики.По данным синоптиков, 17 октября в северные районы страны вторгнутся холодные воздушные массы с Поволжья. А 18-19 октября похолодание распространится на всю остальную территорию республики.В эти дни температура воздуха будет постепенно снижаться – ночью до 3-8 градусов тепла, а в северных регионах республики — до 0-2 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов.В начале следующей недели по республике местами пройдет дождь, в предгорных и горных районах сильный дождь может перейти в снег.

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