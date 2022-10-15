https://uz.sputniknews.ru/20221015/v-uzbekistane-rezko-poxolodaet--29146995.html
В Узбекистане резко похолодает
В Узбекистане резко похолодает
Узгидромет распространил экстренное предупреждение
2022-10-15T10:00+0500
2022-10-15T10:00+0500
2022-10-15T10:46+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. В Узбекистане ожидается резкое похолодание. Экстренное предупреждение об этом распространил Центр гидрометеорологии республики.По данным синоптиков, 17 октября в северные районы страны вторгнутся холодные воздушные массы с Поволжья. А 18-19 октября похолодание распространится на всю остальную территорию республики.В эти дни температура воздуха будет постепенно снижаться – ночью до 3-8 градусов тепла, а в северных регионах республики — до 0-2 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов.В начале следующей недели по республике местами пройдет дождь, в предгорных и горных районах сильный дождь может перейти в снег.
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узгидромет центр метеорологии узбекистан прогноз погоды экстренное предупреждение похолодание дожди переходящие в снег
узгидромет центр метеорологии узбекистан прогноз погоды экстренное предупреждение похолодание дожди переходящие в снег
В Узбекистане резко похолодает
10:00 15.10.2022 (обновлено: 10:46 15.10.2022)
Узгидромет распространил экстренное предупреждение.
ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik
. В Узбекистане ожидается резкое похолодание. Экстренное предупреждение об этом распространил
Центр гидрометеорологии республики.
По данным синоптиков, 17 октября в северные районы страны вторгнутся холодные воздушные массы с Поволжья. А 18-19 октября похолодание распространится на всю остальную территорию республики.
В эти дни температура воздуха будет постепенно снижаться – ночью до 3-8 градусов тепла, а в северных регионах республики — до 0-2 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов.
В начале следующей недели по республике местами пройдет дождь, в предгорных и горных районах сильный дождь может перейти в снег.