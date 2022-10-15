https://uz.sputniknews.ru/20221015/v-uzbekistane-startovala-mejdunarodnaya-vystavka-obrazovanie-i-professiya--2022-29156822.html

В Узбекистане стартовала международная выставка "Образование и Профессия – 2022"

В Узбекистане стартовала международная выставка "Образование и Профессия – 2022"

В каких городах будет проходить мероприятие - читайте в нашем материале.

2022-10-15T14:44+0500

2022-10-15T14:44+0500

2022-10-15T14:44+0500

общество

узбекистан

выставка

образование

профессия

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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. В пятницу в Ташкенте открылась XXII Международная выставка "Образование и Профессия-2022". Об этом сообщает Русский дом в Ташкенте.Так, в торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, Временный поверенный в делах Казахстана в Узбекистане Жасулан Искаков, представители Посольства России в Узбекистане, Агентства по делам молодёжи Узбекистана, Министерства народного образования Узбекистана и зарубежных вузов.В ходе мероприятия школьники и их родители смогут узнать об образовательных программах 15 российских вузах, представленных на выставке, а также получить профессиональную консультацию напрямую от представителей учебных заведений и задать интересующие их вопросы.Также на выставке представлен стенд Россотрудничества, где посетители могут получить консультацию от сотрудников касательно предстоящего набора в рамках квот на обучение в университетах России.Известно, что выставка пройдет в пяти городах Узбекистана:В Центрах Молодёжи: Вход на выставку бесплатный. По словам организаторов, подобные мероприятия помогают молодежи получить ответы на все вопросы по обучению и визовой поддержке, а также на месте подать заявку на обучение и начать процесс поступления в выбранный вуз.

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