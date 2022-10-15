https://uz.sputniknews.ru/20221015/za-predely-samarkanda-vyvedut-42-organizatsii--podrobnosti-29152444.html

За пределы Самарканда выведут 42 организации – подробности

За пределы Самарканда выведут 42 организации – подробности

Подробнее о мерах в рамках проекта по превращению Самарканда в "город-миллионер" - в нашем материале.

2022-10-15T13:21+0500

2022-10-15T13:21+0500

2022-10-15T13:21+0500

общество

самарканд

организация

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ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Хоким Самарканда Фазлиддин Умаров рассказал о планах, которые реализуются в рамках проекта по превращению Самарканда в город-миллионик.В настоящее время разрабатывается генеральный план и проект детальной планировки, который предусматривает перенос административного центра в поселок Гулобод и другие меры.Известно, что в Самарканде расположены 178 государственных организаций. Для превращения в город-миллионик необходима организация градостроительства на основе концепции "умный город". Она предусматривает внедрение системных технологических процессов в IТ -парки, преобразование Самарканда в "экологически чистый город" и запуск интегрированной системы "безопасный город".По словам Фазлиддина Умарова, в первую очередь 42 организации выведут за пределы города. Кроме того, на территориях, прилегающих к шести жилым массивам, будет осуществляться строительство малых промышленных зон и производственных объектов.В рамках проекта разрабатывается предложение по строительству путепроводов на семи центральных перекрестках для предотвращения пробок, возникающих в часы пик.По данным СМИ, в Самарканде и прилегающих к нему территориях проживает более миллиона людей. К городу присоединена часть Пастдаргомского района, около 90% Самаркандского района находится в черте города. Планируется в составе города образовать пять районов.

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Sputnik Узбекистан

в самарканде за предел города выведут 42 организации подробнее о мерах в рамках проекта по превращению самарканда в город миллионер