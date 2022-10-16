https://uz.sputniknews.ru/20221016/dietologi-rasskazali-o-neojidannyx-svoystvax-tykvy-29168092.html
Диетологи рассказали о неожиданных свойствах тыквы
Диетологи рассказали о неожиданных свойствах тыквы
Употребление тыквы способствует похудению — подробности в нашем материале.
2022-10-16T08:02+0500
2022-10-16T08:02+0500
2022-10-16T08:02+0500
это интересно
диетолог
тыква
похудение
полезные свойства
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Американские диетологи рассказали о полезных свойствах тыквы.По словам врача Кристи Ганьон, включение тыквы в рацион помогает снизить риск развития катаракты. Также употребление овоща способствует укреплению мышечных тканей, костей и слизистых.Еще тыква помогает эффективному снижению веса. Это подтверждает диетолог Маккензи Берджесс.Берджесс добавила, что содержащийся в тыкве витамин С помогает иммунным клеткам избавляться от вредных бактерий. А калий регулирует баланс жидкости и минералов в клетках организма, поддерживает кровяное давление в норме.Диетолог Мишель Раух отмечает, что тыква богата клетчаткой, которая эффективно утоляет голод и снижает уровень холестерина. Кроме того, семена тыквы содержат антиоксиданты, замедляющие процессы старения, а также магний, железо, цинк и марганец.
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диетологи рассказали о неожиданных свойствах тыквы употребление тыквы способствует похудению как тыква способствует похудению какие продукты помогают похудеть
диетологи рассказали о неожиданных свойствах тыквы употребление тыквы способствует похудению как тыква способствует похудению какие продукты помогают похудеть
Диетологи рассказали о неожиданных свойствах тыквы
Употребление тыквы способствует похудению — подробности в нашем материале.
Американские диетологи рассказали
о полезных свойствах тыквы.
По словам врача Кристи Ганьон, включение тыквы в рацион помогает снизить риск развития катаракты. Также употребление овоща способствует укреплению мышечных тканей, костей и слизистых.
Еще тыква помогает эффективному снижению веса. Это подтверждает диетолог Маккензи Берджесс.
"Тыква полезна для похудения, так как состоит в основном из воды. В ней мало калорий, но при этом она содержит много питательных веществ", — говорит она.
Берджесс добавила, что содержащийся в тыкве витамин С помогает иммунным клеткам избавляться от вредных бактерий. А калий регулирует баланс жидкости и минералов в клетках организма, поддерживает кровяное давление в норме.
Диетолог Мишель Раух отмечает, что тыква богата клетчаткой, которая эффективно утоляет голод и снижает уровень холестерина. Кроме того, семена тыквы содержат антиоксиданты, замедляющие процессы старения, а также магний, железо, цинк и марганец.