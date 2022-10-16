https://uz.sputniknews.ru/20221016/dietologi-rasskazali-o-neojidannyx-svoystvax-tykvy-29168092.html

Диетологи рассказали о неожиданных свойствах тыквы

Диетологи рассказали о неожиданных свойствах тыквы

Употребление тыквы способствует похудению — подробности в нашем материале.

2022-10-16T08:02+0500

2022-10-16T08:02+0500

2022-10-16T08:02+0500

это интересно

диетолог

тыква

похудение

полезные свойства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/18/20638871_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b2846f1bbaff9f24f2817f09956b9e28.jpg

Американские диетологи рассказали о полезных свойствах тыквы.По словам врача Кристи Ганьон, включение тыквы в рацион помогает снизить риск развития катаракты. Также употребление овоща способствует укреплению мышечных тканей, костей и слизистых.Еще тыква помогает эффективному снижению веса. Это подтверждает диетолог Маккензи Берджесс.Берджесс добавила, что содержащийся в тыкве витамин С помогает иммунным клеткам избавляться от вредных бактерий. А калий регулирует баланс жидкости и минералов в клетках организма, поддерживает кровяное давление в норме.Диетолог Мишель Раух отмечает, что тыква богата клетчаткой, которая эффективно утоляет голод и снижает уровень холестерина. Кроме того, семена тыквы содержат антиоксиданты, замедляющие процессы старения, а также магний, железо, цинк и марганец.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

диетологи рассказали о неожиданных свойствах тыквы употребление тыквы способствует похудению как тыква способствует похудению какие продукты помогают похудеть