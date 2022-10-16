https://uz.sputniknews.ru/20221016/kategoricheski-s-goblinom-gazovyy-xab-v-turtsii-mask-na-mirotvortse-i-90-e-dlya-germanii-29168429.html

Категорически с Гоблином: газовый хаб в Турции, Маск на "Миротворце" и 90-е для Германии

Категорически с Гоблином: газовый хаб в Турции, Маск на "Миротворце" и 90-е для Германии

Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".

2022-10-16T09:04+0500

2022-10-16T09:04+0500

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видео

турция

илон маск

германия

миротворцы

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Создание газового хаба в Турции, голосование в Генасамблее ООН по указке из Вашингтона, отказ Маска помогать ВСУ – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Нужно ли вести переговоры с Западом? Почему между стейками из мраморной говядины и жизнями детей Запад выбирает первое? Как США вгоняют Германию в 90-е? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

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2022

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категорически с гоблином: газовый хаб в турции маск на миротворце и 90 е для германии новая неделя новый выпуск категорически с гоблином