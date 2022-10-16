https://uz.sputniknews.ru/20221016/kategoricheski-s-goblinom-gazovyy-xab-v-turtsii-mask-na-mirotvortse-i-90-e-dlya-germanii-29168429.html
Категорически с Гоблином: газовый хаб в Турции, Маск на "Миротворце" и 90-е для Германии
Категорически с Гоблином: газовый хаб в Турции, Маск на "Миротворце" и 90-е для Германии
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".
2022-10-16T09:04+0500
2022-10-16T09:04+0500
2022-10-16T09:04+0500
видео
турция
илон маск
германия
миротворцы
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Создание газового хаба в Турции, голосование в Генасамблее ООН по указке из Вашингтона, отказ Маска помогать ВСУ – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым. Нужно ли вести переговоры с Западом? Почему между стейками из мраморной говядины и жизнями детей Запад выбирает первое? Как США вгоняют Германию в 90-е? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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категорически с гоблином: газовый хаб в турции маск на миротворце и 90 е для германии новая неделя новый выпуск категорически с гоблином
категорически с гоблином: газовый хаб в турции маск на миротворце и 90 е для германии новая неделя новый выпуск категорически с гоблином
Категорически с Гоблином: газовый хаб в Турции, Маск на "Миротворце" и 90-е для Германии
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином".
Создание газового хаба в Турции, голосование в Генасамблее ООН по указке из Вашингтона, отказ Маска помогать ВСУ – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
Нужно ли вести переговоры с Западом? Почему между стейками из мраморной говядины и жизнями детей Запад выбирает первое? Как США вгоняют Германию в 90-е?
Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.