https://uz.sputniknews.ru/20221016/uzbekistanets-zanyal-pervoe-mesto-v-mirovom-reytinge-dzyudoistov-29168570.html

Узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов

Узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов

После завершения ЧМ по дзюдо в Ташкенте был опубликован обновленный рейтинг лучших дзюдоистов планеты.

2022-10-16T10:05+0500

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спорт

дзюдо

узбекистанец

ташкент

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов занял первое место в обновленном рейтинге лучших дзюдоистов мира. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Так, Международная федерация дзюдо опубликовала обновлtнный рейтинг спортсменов после завершения чемпионата мира по дзюдо, который проходил в Ташкенте.Таким образом, победитель первенства планеты в весовой категории до 100 кг Бобонов с большим отрывом занял первое место в рейтинге. Другой узбекистанец Музаффарбек Турабоев, выступающий в этой весовой категории, поднялся на 18 позиций и занимает девятое место.

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узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов давлат бобонов чемпион мира биография после завершения чм по дзюдо в ташкенте был опубликован обновленный рейтинг лучших дзюдоистов планеты