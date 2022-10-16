https://uz.sputniknews.ru/20221016/uzbekistanets-zanyal-pervoe-mesto-v-mirovom-reytinge-dzyudoistov-29168570.html
Узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов
Узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов
После завершения ЧМ по дзюдо в Ташкенте был опубликован обновленный рейтинг лучших дзюдоистов планеты.
2022-10-16T10:05+0500
2022-10-16T10:05+0500
2022-10-16T10:05+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. Узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов занял первое место в обновленном рейтинге лучших дзюдоистов мира. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Так, Международная федерация дзюдо опубликовала обновлtнный рейтинг спортсменов после завершения чемпионата мира по дзюдо, который проходил в Ташкенте.Таким образом, победитель первенства планеты в весовой категории до 100 кг Бобонов с большим отрывом занял первое место в рейтинге. Другой узбекистанец Музаффарбек Турабоев, выступающий в этой весовой категории, поднялся на 18 позиций и занимает девятое место.
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узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов давлат бобонов чемпион мира биография после завершения чм по дзюдо в ташкенте был опубликован обновленный рейтинг лучших дзюдоистов планеты
узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов давлат бобонов чемпион мира биография после завершения чм по дзюдо в ташкенте был опубликован обновленный рейтинг лучших дзюдоистов планеты
Узбекистанец занял первое место в мировом рейтинге дзюдоистов
После завершения ЧМ по дзюдо в Ташкенте был опубликован обновленный рейтинг лучших дзюдоистов планеты.
ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik.
Узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов занял первое место в обновленном рейтинге лучших дзюдоистов мира. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Так, Международная федерация дзюдо опубликовала обновлtнный рейтинг спортсменов после завершения чемпионата мира по дзюдо, который проходил в Ташкенте.
Таким образом, победитель первенства планеты в весовой категории до 100 кг Бобонов с большим отрывом занял первое место в рейтинге. Другой узбекистанец Музаффарбек Турабоев, выступающий в этой весовой категории, поднялся на 18 позиций и занимает девятое место.