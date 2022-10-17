Из каких регионов переезжают в Ташкент — инфографика

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В 2022 году, по данным Национального статистического комитета Узбекистана, количество переездов из регионов Ташкент снизилось на 13,3%. Откуда переехало больше всего жителей в столицу – в инфографике Sputnik.