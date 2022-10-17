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Из каких регионов переезжают в Ташкент — инфографика
Из каких регионов переезжают в Ташкент — инфографика
В 2022 году, по данным Национального статистического комитета Узбекистана, количество переездов из регионов Ташкент снизилось на 13,3%. Откуда переехало больше... 17.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-17T21:28+0500
2022-10-17T21:28+0500
2022-10-17T22:38+0500
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статистика
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ташкент, миграция, статистика, инфографика
ташкент, миграция, статистика, инфографика
Из каких регионов переезжают в Ташкент — инфографика
21:28 17.10.2022 (обновлено: 22:38 17.10.2022)
В 2022 году, по данным Национального статистического комитета Узбекистана, количество переездов из регионов Ташкент снизилось на 13,3%. Откуда переехало больше всего жителей в столицу – в инфографике Sputnik.