https://uz.sputniknews.ru/20221017/jiteli-regionov-stali-menshe-pereezjat-v-tashkent-29193923.html

Жители регионов стали меньше переезжать в Ташкент

Жители регионов стали меньше переезжать в Ташкент

Первое место среди регионов по количеству переехавших в столицу заняла Ташкентская область.

2022-10-17T13:09+0500

2022-10-17T13:09+0500

2022-10-17T13:09+0500

общество

ташкент

жители

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Количество прибывших из других регионов в Ташкент с целью постоянного проживания в январе-сентябре этого года сократилось на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.Так, в этом году в столицу республики переехали 36,9 тыс. человек. Количество переехавших в Ташкент уменьшилось на 5171 человек по сравнению с 2021 годом.Больше всего человек в этом году в столицу переехали из Ташкентской области - 16361 человек и из Кашкадарьинской области - 4598 человек.Третье место по количеству переехавших в столицу занимает Самаркандская область с показателем 2698 человек, затем идет Сурхандарьинская область - 2153 человек. Первую пятерку замыкает Бухарская область с показателем 2049 человек.Далее регионы Узбекистана по количеству прибывших за первые семь месяцев текущего года распределились следующим образом:

ташкентская область

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жители регионов стали меньше переезжать в ташкент первое место среди регионов по количеству переехавших в столицу заняла ташкентская область