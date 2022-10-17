https://uz.sputniknews.ru/20221017/jiteli-regionov-stali-menshe-pereezjat-v-tashkent-29193923.html
Жители регионов стали меньше переезжать в Ташкент
Жители регионов стали меньше переезжать в Ташкент
Первое место среди регионов по количеству переехавших в столицу заняла Ташкентская область.
2022-10-17T13:09+0500
2022-10-17T13:09+0500
2022-10-17T13:09+0500
общество
ташкент
жители
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Количество прибывших из других регионов в Ташкент с целью постоянного проживания в январе-сентябре этого года сократилось на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.Так, в этом году в столицу республики переехали 36,9 тыс. человек. Количество переехавших в Ташкент уменьшилось на 5171 человек по сравнению с 2021 годом.Больше всего человек в этом году в столицу переехали из Ташкентской области - 16361 человек и из Кашкадарьинской области - 4598 человек.Третье место по количеству переехавших в столицу занимает Самаркандская область с показателем 2698 человек, затем идет Сурхандарьинская область - 2153 человек. Первую пятерку замыкает Бухарская область с показателем 2049 человек.Далее регионы Узбекистана по количеству прибывших за первые семь месяцев текущего года распределились следующим образом:
ташкентская область
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жители регионов стали меньше переезжать в ташкент первое место среди регионов по количеству переехавших в столицу заняла ташкентская область
жители регионов стали меньше переезжать в ташкент первое место среди регионов по количеству переехавших в столицу заняла ташкентская область
Жители регионов стали меньше переезжать в Ташкент
Первое место среди регионов по количеству переехавших в столицу заняла Ташкентская область.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Количество прибывших из других регионов в Ташкент с целью постоянного проживания в январе-сентябре этого года сократилось на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает
Госкомстат Узбекистана.
Так, в этом году в столицу республики переехали 36,9 тыс. человек. Количество переехавших в Ташкент уменьшилось на 5171 человек по сравнению с 2021 годом.
Больше всего человек в этом году в столицу переехали из Ташкентской области - 16361 человек и из Кашкадарьинской области - 4598 человек.
Третье место по количеству переехавших в столицу занимает Самаркандская область с показателем 2698 человек, затем идет Сурхандарьинская область - 2153 человек. Первую пятерку замыкает Бухарская область с показателем 2049 человек.
Далее регионы Узбекистана по количеству прибывших за первые семь месяцев текущего года распределились следующим образом:
Ферганская область – 1640 человек;
Андижанская область – 1282 человек;
Хорезмская область – 1281 человек;
Навоийская область – 1146 человек;
Наманганская область – 1122 человек;
Джизакская область – 970 человек;
Сырдарьинская область – 828 человек;
Каракалпакстан – 776 человек.