https://uz.sputniknews.ru/20221017/legkoatlety-iz-uzbekistana-zanyali-trete-mesto-na-molodejnom-chempionate-azii--29204779.html
Легкоатлеты из Узбекистана заняли третье место на молодежном чемпионате Азии
Легкоатлеты из Узбекистана заняли третье место на молодежном чемпионате Азии
В Кувейте завершился молодёжный чемпионат Азии по лёгкой атлетике.
2022-10-17T18:52+0500
2022-10-17T18:52+0500
2022-10-17T18:52+0500
спорт
узбекистан
легкая атлетика
чемпионат азии
кувейт
молодежь
азия
чемпионат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/11/29199016_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8467830a13966aaa399e7d0bcf3a800b.jpg
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана по легкой атлетике заняла третье место в общекомандном зачете на молодежном чемпионате Азии, который завершился в Кувейте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в заключительный день соревнований золотую медаль завоевала Дилшода Усманова (6:55,41), которая показала лучший результат в беге на 2000 метров с барьерами.Кроме этого, узбекистанка Жасмина Мансурова вошла в тройку лидеров в прыжках с шестом с результатом 3,60 м и пополнила копилку сборной бронзовой наградой.Список узбекистанских победителей и призеров первенства Азии по легкой атлетике выглядит следующим образом:Золото:Серебро:Бронза:
кувейт
азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/11/29199016_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_c0322e94da10759c694ab2f8ff44b4f7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
легкоатлеты из узбекистана заняли третье место на молодежном чемпионате азии в кувейте завершился молодёжный чемпионат азии по лёгкой атлетике результаты фото
легкоатлеты из узбекистана заняли третье место на молодежном чемпионате азии в кувейте завершился молодёжный чемпионат азии по лёгкой атлетике результаты фото
Легкоатлеты из Узбекистана заняли третье место на молодежном чемпионате Азии
В Кувейте завершился молодёжный чемпионат Азии по лёгкой атлетике.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Сборная Узбекистана по легкой атлетике заняла третье место в общекомандном зачете на молодежном чемпионате Азии, который завершился в Кувейте. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, в заключительный день соревнований золотую медаль завоевала Дилшода Усманова (6:55,41), которая показала лучший результат в беге на 2000 метров с барьерами.
Кроме этого, узбекистанка Жасмина Мансурова вошла в тройку лидеров в прыжках с шестом с результатом 3,60 м и пополнила копилку сборной бронзовой наградой.
Список узбекистанских победителей и призеров первенства Азии по легкой атлетике выглядит следующим образом:
Шарифа Давронова (прыжки в длину);
Шарифа Давронова (тройной прыжок);
Барнохон Сайфуллаева (прыжки в высоту);
Нодир Норбоев (многоборье);
Дилшода Усмонова (бег на 2000 м с барьерами).
Хушноза Шавкатова (тройной прыжок).
Жасмина Мансурова (прыжки с шестом).