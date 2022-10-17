https://uz.sputniknews.ru/20221017/legkoatlety-iz-uzbekistana-zanyali-trete-mesto-na-molodejnom-chempionate-azii--29204779.html

Легкоатлеты из Узбекистана заняли третье место на молодежном чемпионате Азии

Легкоатлеты из Узбекистана заняли третье место на молодежном чемпионате Азии

В Кувейте завершился молодёжный чемпионат Азии по лёгкой атлетике.

2022-10-17T18:52+0500

2022-10-17T18:52+0500

2022-10-17T18:52+0500

спорт

узбекистан

легкая атлетика

чемпионат азии

кувейт

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана по легкой атлетике заняла третье место в общекомандном зачете на молодежном чемпионате Азии, который завершился в Кувейте. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, в заключительный день соревнований золотую медаль завоевала Дилшода Усманова (6:55,41), которая показала лучший результат в беге на 2000 метров с барьерами.Кроме этого, узбекистанка Жасмина Мансурова вошла в тройку лидеров в прыжках с шестом с результатом 3,60 м и пополнила копилку сборной бронзовой наградой.Список узбекистанских победителей и призеров первенства Азии по легкой атлетике выглядит следующим образом:Золото:Серебро:Бронза:

кувейт

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легкоатлеты из узбекистана заняли третье место на молодежном чемпионате азии в кувейте завершился молодёжный чемпионат азии по лёгкой атлетике результаты фото