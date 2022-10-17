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https://uz.sputniknews.ru/20221017/mirziyoev-oznakomilsya-s-proektom-olimpiyskogo-gorodka-29199659.html
Мирзиёев ознакомился с проектом Олимпийского городка
Мирзиёев ознакомился с проектом Олимпийского городка
С какими проектами строительства новых объектов ознакомился президент в ходе презентации - читайте в нашем материале.
2022-10-17T14:53+0500
2022-10-17T15:07+0500
общество
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник ознакомился с проектами строительства ряда объектов, среди которых был проект Олимпийского городка. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в ходе презентации была представлена информация об Олимпийском городке, который предназначен для проведения юношеских Азиатских игр 2025 года. В соответствии с требованиями международных спортивных федераций подготовлены проекты строительства олимпийского стадиона, крытого и открытого комплексов, бассейнов для водных и гребных видов спорта.В рамках презентации были рассмотрены организационные и финансовые аспекты этого крупного проекта. Президент также уделил особое внимание вопросу эффективного использования объекта в дальнейшем.Также президенту представили проект развития туризма в в Паркентском районе. Данный проект был разработан в рамках другого проекта под названием "Золотое кольцо" Ташкентской области."Золотое кольцо" соединит Зангиатинский, Чиназский, Ахангаранский, Ангренский, Паркентский и Бостанлыкский районы. Однако сейчас инфраструктура для его реализации развита недостаточно.Таким образом, дополнительный мастер-план, представленный Мирзиёеву, предусматривает улучшение состояния дорог, ведущих к туристической зоне Паркента, расширение поставок электроэнергии и питьевой воды, осуществление мероприятий по обводнению и озеленению горных склонов.Кроме этого, в ходе презентации были обсуждены планы по расширению условий для паломников в мавзолее Хакима ат-Термизи в Сурхандарьинской области.
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мирзиеев ознакомился с проектом олимпийского городка биография азиатские игры узбекистан 2025 с какими проектами строительства новых объектов ознакомился президент в ходе презентации
мирзиеев ознакомился с проектом олимпийского городка биография азиатские игры узбекистан 2025 с какими проектами строительства новых объектов ознакомился президент в ходе презентации

Мирзиёев ознакомился с проектом Олимпийского городка

14:53 17.10.2022 (обновлено: 15:07 17.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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С какими проектами строительства новых объектов ознакомился президент в ходе презентации - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник ознакомился с проектами строительства ряда объектов, среди которых был проект Олимпийского городка. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, в ходе презентации была представлена информация об Олимпийском городке, который предназначен для проведения юношеских Азиатских игр 2025 года. В соответствии с требованиями международных спортивных федераций подготовлены проекты строительства олимпийского стадиона, крытого и открытого комплексов, бассейнов для водных и гребных видов спорта.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках презентации были рассмотрены организационные и финансовые аспекты этого крупного проекта. Президент также уделил особое внимание вопросу эффективного использования объекта в дальнейшем.
"В первую очередь необходимо составить четкий план работы, построить качественный комплекс, провести Азиатские игры на высоком уровне. Следующий важный вопрос — как использовать этот городок в дальнейшем. Поэтому после соревнований необходимо превратить это место в центр подготовки тренеров и спортсменов. В административных зданиях можно будет разместить Министерство развития спорта и федерации. Тогда здесь будет целостная спортивная атмосфера. Наряду со строительством спортивных объектов для нашей молодежи необходимо развивать и методику", - отметил глава республики.
Также президенту представили проект развития туризма в в Паркентском районе. Данный проект был разработан в рамках другого проекта под названием "Золотое кольцо" Ташкентской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Золотое кольцо" соединит Зангиатинский, Чиназский, Ахангаранский, Ангренский, Паркентский и Бостанлыкский районы. Однако сейчас инфраструктура для его реализации развита недостаточно.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов строительства ряда объектов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таким образом, дополнительный мастер-план, представленный Мирзиёеву, предусматривает улучшение состояния дорог, ведущих к туристической зоне Паркента, расширение поставок электроэнергии и питьевой воды, осуществление мероприятий по обводнению и озеленению горных склонов.
Кроме этого, в ходе презентации были обсуждены планы по расширению условий для паломников в мавзолее Хакима ат-Термизи в Сурхандарьинской области.
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