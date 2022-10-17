https://uz.sputniknews.ru/20221017/mirziyoev-oznakomilsya-s-proektom-olimpiyskogo-gorodka-29199659.html

Мирзиёев ознакомился с проектом Олимпийского городка

Мирзиёев ознакомился с проектом Олимпийского городка

С какими проектами строительства новых объектов ознакомился президент в ходе презентации - читайте в нашем материале.

2022-10-17T14:53+0500

2022-10-17T14:53+0500

2022-10-17T15:07+0500

общество

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/11/29199882_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_292539a0ff3e0d51a9ef356f3eea0db1.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник ознакомился с проектами строительства ряда объектов, среди которых был проект Олимпийского городка. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в ходе презентации была представлена информация об Олимпийском городке, который предназначен для проведения юношеских Азиатских игр 2025 года. В соответствии с требованиями международных спортивных федераций подготовлены проекты строительства олимпийского стадиона, крытого и открытого комплексов, бассейнов для водных и гребных видов спорта.В рамках презентации были рассмотрены организационные и финансовые аспекты этого крупного проекта. Президент также уделил особое внимание вопросу эффективного использования объекта в дальнейшем.Также президенту представили проект развития туризма в в Паркентском районе. Данный проект был разработан в рамках другого проекта под названием "Золотое кольцо" Ташкентской области."Золотое кольцо" соединит Зангиатинский, Чиназский, Ахангаранский, Ангренский, Паркентский и Бостанлыкский районы. Однако сейчас инфраструктура для его реализации развита недостаточно.Таким образом, дополнительный мастер-план, представленный Мирзиёеву, предусматривает улучшение состояния дорог, ведущих к туристической зоне Паркента, расширение поставок электроэнергии и питьевой воды, осуществление мероприятий по обводнению и озеленению горных склонов.Кроме этого, в ходе презентации были обсуждены планы по расширению условий для паломников в мавзолее Хакима ат-Термизи в Сурхандарьинской области.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиеев ознакомился с проектом олимпийского городка биография азиатские игры узбекистан 2025 с какими проектами строительства новых объектов ознакомился президент в ходе презентации