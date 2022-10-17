https://uz.sputniknews.ru/20221017/mirziyoevu-predstavili-proekt-zolotogo-koltsa-29205754.html

Узбекистан создаст свое "Золотое кольцо" - новый турпроект представили Шавкату Мирзиёеву

Узбекистан создаст свое "Золотое кольцо" - новый турпроект представили Шавкату Мирзиёеву

Что включает в себя новый проект "Золотого кольца" Ташкентской области - читайте в нашем материале.

2022-10-17T17:42+0500

2022-10-17T17:42+0500

2022-10-17T17:45+0500

общество

шавкат мирзиёев

проект

ташкентская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/11/29199837_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a10b6d0a82da93bd21dfc6925213b379.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект развития туризма в в Паркентском районе. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Данный проект был разработан в рамках другого проекта под названием "Золотое кольцо" Ташкентской области."Золотое кольцо" соединит Зангиатинский, Чиназский, Ахангаранский, Ангренский, Паркентский и Бостанлыкский районы. Однако сейчас инфраструктура для его реализации развита недостаточно.Таким образом, дополнительный мастер-план, представленный Мирзиёеву, предусматривает улучшение состояния дорог, ведущих к туристической зоне Паркента, расширение поставок электроэнергии и питьевой воды, осуществление мероприятий по обводнению и озеленению горных склонов.Кроме этого, в ходе презентации были обсуждены планы по расширению условий для паломников в мавзолее Хакима ат-Термизи в Сурхандарьинской области.

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан создаст свое золотое кольцо новый турпроект представили шавкату мирзиёеву что включает в себя новый проект золотого кольца ташкентской области