https://uz.sputniknews.ru/20221017/mirziyoevu-predstavili-proekt-zolotogo-koltsa-29205754.html
Узбекистан создаст свое "Золотое кольцо" - новый турпроект представили Шавкату Мирзиёеву
Узбекистан создаст свое "Золотое кольцо" - новый турпроект представили Шавкату Мирзиёеву
Что включает в себя новый проект "Золотого кольца" Ташкентской области - читайте в нашем материале.
2022-10-17T17:42+0500
2022-10-17T17:42+0500
2022-10-17T17:45+0500
общество
шавкат мирзиёев
проект
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект развития туризма в в Паркентском районе. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Данный проект был разработан в рамках другого проекта под названием "Золотое кольцо" Ташкентской области."Золотое кольцо" соединит Зангиатинский, Чиназский, Ахангаранский, Ангренский, Паркентский и Бостанлыкский районы. Однако сейчас инфраструктура для его реализации развита недостаточно.Таким образом, дополнительный мастер-план, представленный Мирзиёеву, предусматривает улучшение состояния дорог, ведущих к туристической зоне Паркента, расширение поставок электроэнергии и питьевой воды, осуществление мероприятий по обводнению и озеленению горных склонов.Кроме этого, в ходе презентации были обсуждены планы по расширению условий для паломников в мавзолее Хакима ат-Термизи в Сурхандарьинской области.
ташкентская область
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узбекистан создаст свое золотое кольцо новый турпроект представили шавкату мирзиёеву что включает в себя новый проект золотого кольца ташкентской области
узбекистан создаст свое золотое кольцо новый турпроект представили шавкату мирзиёеву что включает в себя новый проект золотого кольца ташкентской области
Узбекистан создаст свое "Золотое кольцо" - новый турпроект представили Шавкату Мирзиёеву
17:42 17.10.2022 (обновлено: 17:45 17.10.2022)
Что включает в себя новый проект "Золотого кольца" Ташкентской области - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект развития туризма в в Паркентском районе. Об этом сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера.
Данный проект был разработан в рамках другого проекта под названием "Золотое кольцо" Ташкентской области.
"Золотое кольцо" соединит Зангиатинский, Чиназский, Ахангаранский, Ангренский, Паркентский и Бостанлыкский районы. Однако сейчас инфраструктура для его реализации развита недостаточно.
Таким образом, дополнительный мастер-план, представленный Мирзиёеву, предусматривает улучшение состояния дорог, ведущих к туристической зоне Паркента, расширение поставок электроэнергии и питьевой воды, осуществление мероприятий по обводнению и озеленению горных склонов.
Кроме этого, в ходе презентации были обсуждены планы по расширению условий для паломников в мавзолее Хакима ат-Термизи в Сурхандарьинской области.