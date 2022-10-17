https://uz.sputniknews.ru/20221017/na-uzbekistan-nadvigaetsya-xolod-prognoz-pogody-na-nedelyu-29204564.html
На Узбекистан надвигается холод: прогноз погоды на неделю
На Узбекистан надвигается холод: прогноз погоды на неделю
По данным Гидрометцентра, на территорию республики вторглись влажные и холодные воздушные массы с Поволжья.
2022-10-17T18:17+0500
2022-10-17T18:17+0500
2022-10-17T18:17+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. На территорию Узбекистана пришли влажные и холодные воздушные массы с Поволжья, сообщает Центр гидрометеорологии республики. Они принесли с собой похолодание.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям в течение дня, а в Ферганской долине к вечеру местами пойдет небольшой дождь. В остальных регионах республики 17 октября осадков не ожидается. В северной и пустынной зоне может усилиться ветер до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Во вторник в южных, центральных и восточных районах страны пройдут дожди. В Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается. Температура воздуха понизится ночью до 5-10 градусов, днем 15-20 градусов.В среду по большей территории республики, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, пройдут дожди, в высокогорьях возможен переход дождя в снег. Температура воздуха продолжит понижаться ночью до 5-8 градусов тепла, по северу местами до 0-2 градусов мороза, днем до 13-18 градусов тепла.В четверг и пятницу по Узбекистану осадков не будет. Температура воздуха ночью будет около 3-5 градусов тепла, днем - 17-22 градусов.
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погода прогноз погоды
На Узбекистан надвигается холод: прогноз погоды на неделю
По данным Гидрометцентра, на территорию республики вторглись влажные и холодные воздушные массы с Поволжья.
ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik.
На территорию Узбекистана пришли влажные и холодные воздушные массы с Поволжья, сообщает
Центр гидрометеорологии республики. Они принесли с собой похолодание.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям в течение дня, а в Ферганской долине к вечеру местами пойдет небольшой дождь. В остальных регионах республики 17 октября осадков не ожидается. В северной и пустынной зоне может усилиться ветер до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Во вторник в южных, центральных и восточных районах страны пройдут дожди. В Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям осадков не ожидается. Температура воздуха понизится ночью до 5-10 градусов, днем 15-20 градусов.
В среду по большей территории республики, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области, пройдут дожди, в высокогорьях возможен переход дождя в снег. Температура воздуха продолжит понижаться ночью до 5-8 градусов тепла, по северу местами до 0-2 градусов мороза, днем до 13-18 градусов тепла.
В четверг и пятницу по Узбекистану осадков не будет. Температура воздуха ночью будет около 3-5 градусов тепла, днем - 17-22 градусов.