https://uz.sputniknews.ru/20221017/po-krymskomu-mostu-razreshili-proezd-avtobusov-v-oba-napravleniya-29191303.html

По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов в оба направления

По Крымскому мосту разрешили проезд автобусов в оба направления

При желании пассажиры могут выбрать катеры и паромы Керченской морской переправы.

2022-10-17T12:05+0500

2022-10-17T12:05+0500

2022-10-17T12:05+0500

россия

крымский мост

автобус

пассажиры

керчь

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. По Крымскому мосту открыли движение в обе стороны. Об этом сообщили в Минтрансе России.В данное время для пассажирских перевозок по мосту открыто движение легковых автомобилей, автобусов и электричек.Известно, что при желании пассажиры могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы.Напомним: утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.По версии следствия, террористы замаскировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября палеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным, погибший водитель непричастен к теракту.

россия

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по крымскому мосту разрешили проезд автобусов в оба направления при желании пассажиры могут выбрать катеры и паромы керченской морской переправы движение на крымском мосту восстановлено восстановили