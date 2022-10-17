https://uz.sputniknews.ru/20221017/rojin-rasskazal-pochemu-nato-do-six-por-skryvaet-svoe-uchastie-v-ukrainskom-konflikte-29195398.html
Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте
Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте
Эксперт рассказал, почему официальные лица НАТО и стран Запада все активнее говорят об использовании ядерного оружия.
2022-10-17T13:44+0500
2022-10-17T13:44+0500
2022-10-17T13:44+0500
видео
нато
запад
ядерное оружие
украина
конфликт
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Почему Столтенберг произносит прямо противоречащие друг другу тезисы о роли НАТО в украинском кризисе? Лишатся ли ВСУ спутниковой связи Илона Маска? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом, а также о терактах на "Северных потоках" и предотвращенной диверсии на "Турецком потоке" смотрите в нашем видео.
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видео рожин рассказал почему нато до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте эксперт рассказал почему официальные лица нато и стран запада все активнее говорят об использовании ядерного оружия
видео рожин рассказал почему нато до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте эксперт рассказал почему официальные лица нато и стран запада все активнее говорят об использовании ядерного оружия
Рожин рассказал, почему НАТО до сих пор скрывает свое участие в украинском конфликте
Эксперт рассказал, почему официальные лица НАТО и стран Запада все активнее говорят об использовании ядерного оружия.
Почему Столтенберг произносит прямо противоречащие друг другу тезисы о роли НАТО в украинском кризисе? Лишатся ли ВСУ спутниковой связи Илона Маска? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Об этом, а также о терактах на "Северных потоках" и предотвращенной диверсии на "Турецком потоке" смотрите в нашем видео.